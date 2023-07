De iconische hotdog maakt al meer dan 40 jaar deel uit van de IKEA winkelervaring. Nu heeft IKEA de hotdog op een moderne manier ontwikkeld. Met zijn heerlijke smaak en textuur is de plantaardige hotdog de nieuwste, innovatieve toevoeging aan de familie van plantaardige producten bij IKEA.

“IKEA wordt gedreven door een visie om een beter dagelijks leven voor veel mensen te creëren. Via onze voedingsmiddelenactiviteiten kunnen we hieraan bijdragen door smakelijk, gezonder en duurzamer voedsel aan te bieden”, zegt Helene von Reis, Food Manager bij IKEA in Zweden.

Klanten inspireren om te kiezen voor plantaardige opties

IKEA wil nog meer klanten inspireren om te kiezen voor plantaardige opties door de hotdog aan te bieden tegen een meer betaalbare prijs.

“We willen meer plantaardige alternatieven aanbieden met een lagere impact op het klimaat. Kiezen voor plantaardig voedsel heeft vaak minder invloed op de klimaatvoetafdruk dan dierlijke opties”, zegt Helene von Reis.

De ‘knak’ van de iconische hotdog nabootsen

Tijdens het ontwikkelingsproces was het een uitdaging om een plantaardige hotdog te maken met een textuur die lijkt op de klassieke IKEA hotdog. Bij hotdogs op dierlijke basis zit er meestal een omhulsel rond het vlees, dat zorgt voor een knak wanneer je een hap neemt. Het knappen van de plantaardige hotdog is bedoeld om het knappen en de zintuiglijke ervaring van het bijten in een gewone dierlijke hotdog na te bootsen.

“We hebben veel tijd gestoken in het ontwikkelingsproces om onze klanten de beste ervaring te geven. Met een geweldige smaak, textuur en een knak wanneer je erin bijt, is de plantaardige hotdog een perfect alternatief voor een traditionele hotdog”, zegt Helene von Reis.

De plantaardige hotdog heeft een uitgebalanceerde smaak en bevat rijsteiwit, ui, appel, zout, peper en rokerigheid om de plantaardige hotdog een karakteristieke worstsmaak te geven.

De plantaardige hotdog wordt in de zomer van 2023 lokaal in Europa gelanceerd.