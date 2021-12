IKEA Eindhoven plaatst zonnecarports op parkeerdek

IKEA Eindhoven heeft – als een van de eerste vestigingen in Europa – zonnepanelen op carports op de bovenste verdieping van het parkeerterrein geplaatst. Het Zweedse woonwarenhuis heeft op alle gebouwen in Nederland zonnepanelen liggen: er zijn inmiddels bijna 45.000 panelen geïnstalleerd op IKEA winkels en het distributiecentrum. Samen wekken die circa een derde van het elektriciteitsverbruik op van IKEA Nederland. Nu de daken bijna vol liggen, kiest IKEA ervoor de zonnepanelen ook op andere manieren te plaatsen. Het doel is om in 2025 alle gebouwen wereldwijd te laten draaien op 100% hernieuwbare elektriciteit (momenteel 66%).

Nieuw soort panelen

IKEA plaatst 1.584 panelen op het parkeerdek van de winkel in Eindhoven – die in totaal een vermogen hebben van 840kWp. De nieuwe panelen op het parkeerterrein zijn qua afmeting ongeveer de helft groter dan de panelen op het dak van de vestiging. Daar liggen 1.850 panelen met een totaalvermogen van 500kWp. In totaal wordt straks ongeveer de helft van alle energie in de vestiging met zonnepanelen opgewekt. De panelen op het parkeerterrein zijn een nieuw soort panelen – ook wel ‘bifacial-panelen’ genoemd – waarbij een deel van de opbrengst vanuit de onderzijde komt: het licht dat op het parkeerdek weerkaatst, draagt ook bij aan de energieopwekking.

Paul van Liempd, duurzaamheidswethouder van Son en Breugel: “Het doet me goed om te zien dat IKEA in Son en Breugel zo vooruitstrevend is op duurzaamheidsgebied. Dit is niet alleen een prachtig voorbeeld voor andere bedrijven op Ekkersrijt en de rest van Son en Breugel, IKEA inspireert zo hopelijk ook andere grote bedrijven in Nederland en Europa. De komende jaren gaan we onze bedrijventerreinen verder vergroenen en verduurzamen. IKEA is daarbij koploper en ik hoop dat velen dit voorbeeld zullen volgen. IKEA laat zien dat het kan.”

Uitbreiding

IKEA onderzoekt de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal zonnepanelen bij de verschillende winkels in Nederland. Afgelopen zomer plaatste IKEA Amersfoort al zonnepanelen op de gevel – als eerste IKEA winkel wereldwijd – en nu dus ook op het parkeerdek in Eindhoven. Volgend jaar worden ook in Hengelo zonnepanelen op het parkeerterrein geplaatst.

Kim Korsten, Deputy market manager IKEA Eindhoven: “We zijn trots dat IKEA Eindhoven een van de eerste vestigingen in Europa is waar zonnepanelen op deze manier zijn geplaatst. We laten zien dat je niet beperkt bent tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Investeren in hernieuwbare energie is een belangrijk onderdeel van onze strategie om in 2030 circulair en klimaatpositief te zijn.”

Verbetering bedrijfsprocessen

Naast het aanbieden van betaalbare en duurzame keuzes aan klanten zoals zonnepanelen, verwachten consumenten ook dat bedrijven en overheden hun verantwoordelijkheid nemen (Global Climate Action Report Ingka Group). IKEA verbetert elke dag de eigen bedrijfsprocessen door minder afval te produceren, minder energie te verbruiken en meer te recyclen. Sinds 2015 zijn er alleen nog maar ledlampen verkrijgbaar bij IKEA, en verving het woonwarenhuis alle TL- en halogeenverlichting in de eigen winkels. Ook wordt energie bespaard door onder andere het plaatsen van waterpompen en installaties waarmee de kwaliteit van de elektriciteit wordt verbeterd. Door deze initiatieven is het energieverbruik per vestiging gemiddeld 40% gedaald. In 2020 behaalde Ingka Group – de grootste franchisenemer van het merk IKEA – ruimschoots het doel om wereldwijd meer hernieuwbare energie op te wekken dan het bedrijf verbruikt (132%).