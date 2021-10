Huls introduceert de eerste vega droge worst van Nederland

Bij een perfecte borrelplank mag een worstje niet ontbreken. Voor de veganisten, vegetariërs en flexitariërs onder ons heeft Nederlandse worstmeester Huls goed nieuws! Het droge worst schap bij de PLUS supermarkten is namelijk twee vega varianten rijker!

We kennen het allemaal wel, je gaat gezellig naar een borrel en wilt wat meenemen, maar juist geen standaard kaasje of smeersel, die zijn er vaak al in overvloede. En die authentieke echte Hollandse droge worst die vaak aanwezig is, die is er niet vegetarisch. Maar gelukkig NU wel! Eindelijk is er een vernieuwende vega droge worst voor tijdens het borrelen en als lekkere snack voor de hartige trek!

Huls heeft van twee populaire droge worsten de eerste vega varianten ontwikkeld, zonder in te leveren in smaak. Zo kan je nu genieten van de Vega Sticks in de smaken Chorizo en Mediterraans, waarbij de Chorizo een licht pittige smaak heeft en de Mediterraanse iets zoeter is.

Deze twee varianten zijn 100% plantaardig, bevatten geen dierlijke eiwitten en zijn hierdoor ook geschikt voor veganisten. Beiden bomvol eiwitten! Kortom: een heerlijke aanvulling op je borrelplank óf handig en lekker als snack voor onderweg.

Huls Vegetarische Sticks Mediterraanse Smaak

· Heerlijke snack worstjes met een licht zoete smaak

· Gemaakt op basis van soja-eiwit en groenten en een bron van vezels

· Perfect voor flexitariërs, vegetariërs en veganisten

· 527 kcal per 100 gr

· Adviesprijs €2,49

· Verkrijgbaar in alle PLUS supermarkten

Huls Vegetarische Sticks Chorizo Smaak

· Heerlijke snack worstjes met een licht pittige smaak

· Gemaakt op basis van soja-eiwit en groenten en een bron van vezels

· Perfect voor flexitariërs, vegetariërs en veganisten

· 479 kcal per 100 gr

· Adviesprijs €2,49

· Verkrijgbaar bij alle PLUS supermarkten