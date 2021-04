House of Einstein start duurzame capsule collectie op World Earth Day

Personal shopping service House of Einstein is gisteren op Earth Day gestart een duurzame capsule collectie naar aanleiding van onderzoek onder meer dan 500 klanten. Sinds de komst van COVID-19 is het leven voor velen drastisch veranderd en is men bewuster over zaken gaan nadenken; zo ook de manier waarop we ons kleden en hoe we kleding kopen.

Uit onderzoek onder meer dan 500 klanten van de personal shopping service geeft slechts 17% aan duurzaamheid niet belangrijk te vinden bij aankoop van een product. Voor het eerst blijkt kwaliteit blijkt belangrijker dan prijs. De pandemie heeft als effect gehad dat men minder kleding nodig heeft, waardoor er ook meer besteed kon worden per product. Klanten geven aan liever wat meer te betalen voor eerlijke producten die langer meegaan. Daarnaast is de meerderheid van de klanten van mening dat hun consumptiegedrag blijvend is veranderd. Wie de route ‘duurzaam’ heeft ingeslagen kent blijkbaar geen weg terug.

“Duurzaamheid betekent voor ons bewust kopen, langer doen met wat je hebt en herstellen en recyclen waar mogelijk,” vertelt oprichter en CEO Mei Ling Tan. Zij werd geïnspireerd door het ‘capsule denken’, een beweging die is overgevlogen uit de VS. “Weet je dat de meeste mensen slechts 20% dragen van wat er in hun kast hangt? Een behoorlijke waste.”

Het capsule denken betekent dat je een concrete lijst van producten maakt die je nodig hebt. Voor iedereen kan dit anders zijn, maar over het algemeen gaat het om 30 producten. “In plaats van impulsief te shoppen houd je je aan deze lijst en vervang je waar nodig. Bij voorkeur investeer je in kwaliteit waardoor je minder hoeft te kopen.” De inhoud van de kledingkast wordt overzichtelijker, waardoor je in de ochtend sneller je outfit klaar hebt. Bovendien is het beter voor je portemonnee en de aarde.

Vanuit deze gedachten lanceerde House of Einstein gister een eigen ‘capsule collectie voor mannen’: een collectie bestaande uit 10 kledingstukken van verschillende merken waarmee je volgens het bedrijf ‘oneindig veel’ outfits kan samenstellen. “Met deze set zou je je alle dagen van de week moeten kunnen kleden,” aldus Mei Ling. “Ons team van personal shoppers stelde de collectie samen op basis van hun jarenlange ervaring met duizenden mannen. Dit is onze top 10 producten waarmee je de basis legt voor je garderobe.” Aan duurzaamheid is ook gedacht: alle producten zijn eco-vriendelijk geproduceerd.