DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station zet zich in tegen voedselverspilling met de implementatie van de geavanceerde Orbisk-technologie. Met de machine, aangedreven door AI, reduceert het hotel na een jaar gebruik tienduizenden kilo’s voedsel bij buffetten en kantines. Hierdoor is het mogelijk om voedselverspilling drastisch te verminderen. Dat sluit aan bij de nieuwe Europese wetgeving die vanaf 2025 ingaat.

Organisaties zijn volgens deze CSDR-richtlijnen vanaf 2025 verplicht inzage te geven over hun inzet voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is een manier om hotelketens aan te moedigen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelingen. DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station geeft hier nu al gehoor aan door al een jaar lang de AI-technologie te omarmen en daarmee actief voedselverspilling te bestrijden.

Duurzaamheid centraal

‘’Wij hanteren een eigen zero waste beleid dat aansluit op de richtlijnen van de wetgeving. Hiermee laten we zien dat wij niet alleen vanuit regelgeving vanuit Europa werken, maar vanuit onze eigen policy. Het afgelopen jaar heeft deze technologie een belangrijke rol gespeeld bij het verminderen van voedselverspilling in onze verschillende restaurants en de personeelskantine, zegt Nino Hauwert, Kitchen Manager bij Hilton DoubleTree Amsterdam Centraal Station. ‘’We hebben duizenden kilo’s kunnen besparen. Vooral in gerechten die in grote hoeveelheden worden bereid, zoals bij grote partijen buffetten en personeelseten. Op deze manier spelen we vast in op de toekomstige Europese wetgeving én op onze eigen doelstellingen.’’

Voedselverspilling meten en herkennen

In de keuken van DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station wordt gebruikgemaakt van de zogeheten Orbisk. Dit is een zuil met foto-apparatuur waardoor met een gemaakte foto direct wordt gezien en gemeten hoeveel voedsel er wordt weggegooid. Deze data wordt geregistreerd in een overzicht, dat medewerkers via een computer dagelijks kunnen inzien. Deze methode, gedreven door AI, is volledig geautomatiseerd waardoor er efficiënt mee gewerkt kan worden.

“Door de data te monitoren kunnen we inspelen op het eetgedrag van onze gasten en ons personeel. Zo merken wij dat het een grote impact heeft op het personeel wanneer ze zien hoeveel er wordt weggegooid en wat er bespaart kan worden. Soms beseffen mensen niet hoeveel we weggooien tot ze het bewijs zien.”

“Daarnaast is het is zonde om producten te moeten weggooien. Van de versproducten die niet gebruikt zijn, wordt soep gemaakt dat aan lokale instellingen wordt gedoneerd. We streven naar een zero-waste policy,’’ aldus Hauwert.

Nieuwe projecten bevordering duurzaamheid

Het hotel is dan ook vastberaden om op elk aspect van duurzaamheid aan te haken. Naast de succesvolle inzet van Orbisk heeft het hotel een nieuw voornemen om doorgedraaide groentes, ook wel groentes die niet zijn geveild, alsnog te kopen en te benutten voor hun recepten. Hiermee wil DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station voedselverspilling verder tegengaan met als doel duurzaamheid te bevorderen.