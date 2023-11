DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station is één van de drie Amsterdamse hotels dat deelneemt aan GiveMe5, een project om economische daklozen op te vangen. In twee jaar tijd zijn ruim 100 mensen structureel geholpen aan een slaapplek. De impact is enorm en daarom gewaardeerd met een SDG Award.

Stichting The Present Movement, waaronder GiveMe5 valt, heeft de SDG Award in ontvangst mogen nemen. De prijs wordt jaarlijks in de SDG Action Week uitgereikt aan een duurzaam en impactvol initiatief dat zich inzet en inspireert om de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030 te behalen.

Van zwerven op straat tot slapen in een 4-sterrenhotel

Stefan van Dijk (49) is één van de financieel daklozen die door GiveMe5 een aantal maanden verbleef bij DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station. Hij raakte drie jaar geleden door een zwaar ongeluk zijn boot en baan kwijt. Hij viel van de regen in de drup en eindigde op straat, waar hij bijna een jaar zwierf van plek naar plek in Amsterdam. “Toen ik via de Regenbooggroep hoorde van GiveMe5, kon ik direct terecht bij DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station. Ik werd opgevangen door de G.M. van het hotel, Floris Licht. Hij zorgde er met zijn personeel voor dat ik weer vat kreeg op mijn leven. Ik kreeg ruimte om te ademen en weer te focussen op dingen regelen om mijn leven weer op de rit te krijgen. Als dakloze ben je alleen maar bezig met zaken als, waar word ik niet weggestuurd, heb ik genoeg te eten om de dag door te komen, waar slaap ik vannacht en hoe krijg ik het warm tegen de kou. Je leeft van uur tot uur, en dankzij dit project kon ik zoeken naar aansluiting. Zelfs mijn zoontje was welkom om te verblijven in het weekend. Ik kon mijn geluk niet op,’’ vertelt van Dijk, die nog steeds bezig is om zijn leven volledig op de rit te krijgen.

Sociale verbindingen

Floris Licht, General Manager DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station, benadrukt het behouden van sociale verbindingen met dit initiatief: “Als onderdeel van ons eigen Travel with Purpose-programma steven we naar een positieve impact op het milieu en de maatschappij in hoe we het hotel runnen, de partners met wie we samenwerken en de lokale community. Op het gebied van onze activiteiten in de community heeft de samenwerking met GiveMe5 een ongelooflijke impact, omdat we de mensen die tijdelijk bij ons overnachten echt helpen aan een tweede kans op een goed en gezond leven. We zien hierbij duidelijk wat dit voor hen betekent en onze medewerkers zijn hier ontzettend trots op.” Licht hoopt dat meerdere hotels in Amsterdam dit initiatief gaan omarmen. “We hopen dat deze prijs voor GiveMe5 meer hotels aan het denken zet om iets te doen voor de maatschappij. We zijn er niet alleen voor toeristen, juist lokaal kun je ook impact creëren.”

Blij met partners

Djony Jaegers van The Present Movement: “Wij zijn ontzettend blij met DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station als partner van het GiveMe5 programma. Net zoals bij alle andere deelnemende hotels, is het fijn om te zien dat ook General Manager Floris Licht enorm betrokken is bij het programma en zich samen met zijn hotel team met enthousiasme inzet om mensen om ons heen te helpen.’