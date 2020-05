Hotel Casa winnaar eerste editie Footprint Challenge voor Amsterdamse hotels

Hotel Casa is de grote winnaar van de eerste editie van The Footprint Challenge voor Amsterdamse hotels. Na een 40-daagse competitie tussen acht toonaangevende hotels, heeft het team van Hotel Casa zijn ecologische voetafdruk het meest verkleind.

“Ondanks dat de corona crisis toesloeg en veel hotels hun deuren sloten, ging de strijd onverminderd door en bereikten de hotels een gezamenlijke reductie van 13%”, zegt Laura Moningka, oprichter van The Footprint Challenge.

Positieve impact

In totaal hebben 94 medewerkers van Hotel Casa Amsterdam, Hotel Jakarta Amsterdam, Lloyd Hotel, Park Centraal, Pulitzer Amsterdam, QO Amsterdam, The Student Hotel Amsterdam City en The Student Hotel Amsterdam West 40 dagen lang gewerkt aan het verkleinen van hun voetafdruk en het vergroten van hun handafdruk. Met kleine acties in het dagelijks leven hebben de deelnemers zo voor positieve impact gezorgd. “I enjoyed being reminded that taking care of our globe isn’t as hard as it seems. Even the smallest things help!”, zegt een deelnemer van Lloyd Hotel.

Meer bewustwording

Van de deelnemers geeft 86% aan dat The Footprint Challenge heeft geholpen om zich meer bewust te worden van de eigen levensstijl en de impact op het milieu. Alle deelnemers geven aan hun gedrag aangepast te hebben door The Footprint Challenge. Vaker vegetarisch eten, slim verwarmen, korter douchen, licht en apparaten na gebruik uit doen en minder zuivel, zijn de meest populaire acties om te blijven doen. “Het was een leuke manier om met collega’s samen bezig te zijn bewuster te worden van onze lifestyle”, aldus Jacqueline Zeeman van QO Amsterdam.

Het resultaat: 13% reductie

The Footprint Challenge begon met de Footprint Scan, waarmee deelnemers inzicht kregen in hun eigen voetafdruk. De gemiddelde voetafdruk van de deelnemers bij de start was 5,4 hectare (ter vergelijking die van de gemiddelde Nederlander is 4,8 hectare). Als iedereen zoveel ruimte nodig heeft om te leven, dan zijn er 3,2 aardbollen nodig. Met alle acties hebben de deelnemers hun voetafdruk met 0,7 hectare (oftewel 7.000 m2) weten te verkleinen. Dat is een reductie van 13%.

Nek-aan-nek-race

Tot op het laatst was het spannend welk hotel ging winnen, want vier hotels streden de hele Footprint Challenge om de toppositie. QO Amsterdam is op de derde plaats geëindigd. Hotel Jakarta en Lloyd Hotel delen de tweede plaats en het team van Hotel Casa verzamelde met hun acties de meeste punten en is daarmee de winnaar van de allereerste editie van The Footprint Challenge voor Amsterdamse hotels! De prijs is een clean-up rond het hotel in samenwerking met Trash Hero Amsterdam.

Op de vraag hoe ze de overwinning hebben behaald, antwoordt team captain Jesse van Mossel: “We hebben het samen voor elkaar gekregen door ideeën met elkaar te delen. Naast de mensen die meededen hebben we ook alle andere personeelsleden betrokken bij de wekelijkse thema’s, eerst via de kantine en daarna via onze wekelijkse corona nieuwsbrief. Hierdoor was iedereen erg gemotiveerd om deel te nemen”.

Meer draagvlak

Ondanks de corona crisis, heeft de Footprint Challenge medewerkers met elkaar verbonden en betrokken bij duurzaamheid. Zoals Jesse aangeeft: “Om een duurzame slag te slaan binnen je bedrijf heb je, naar mijn mening, eerst bewustwording en draagvlak nodig bij het personeel. Door de actieve en informatieve challenges van de Footprint Challenge is het ons gelukt om duurzaamheid nog meer onder de aandacht te brengen binnen Casa en zo bewustwording en draagvlak onder ons personeel te vergroten, op een manier die ook nog erg leuk is!”