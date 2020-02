Amsterdamse hotels gaan de strijd aan voor een kleinere voetafdruk

Op 2 maart 2020 barst de strijd los tussen acht toonaangevende hotels in Amsterdam. Welk team kan in 40 dagen zijn ecologische voetafdruk het meest verkleinen? In totaal gaan meer dan tachtig medewerkers van Hotel Casa Amsterdam, Hotel Jakarta Amsterdam, Lloyd Hotel, Park Centraal, Pulitzer Amsterdam, QO Amsterdam, The Student Hotel Amsterdam City en The Student Hotel Amsterdam West aan de slag met het verkleinen van hun voetafdruk, met als doel samen een grote impact te maken!

Veel hotels zijn al bezig met certificaten en trajecten op het gebied van duurzaamheid als Green Key, Green Globe, ISO9001, BREEAM. Maar in hoeverre zijn hun medewerkers ook betrokken bij duurzaamheid en de groene ambities van het hotel? Met deze speciale editie van de Footprint Challenge voor hotels, worden de deelnemers uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid thuis en op het werk.

De kick-off op 25 februari in een prachtige zaal in het Pulitzer hotel bood een voorproefje op de competitie. Met de Footprint Quiz werd op een speelse manier de kennis van de deelnemers getest over de voetafdruk en de impact van (on)duurzame acties. Er werd druk gediscussieerd over de juiste antwoorden. Bij sommige vragen hadden bijna alle teams het goede antwoord en bij andere vragen werden de teams op het verkeerde been gezet. Verbazing was er ook, bijvoorbeeld over de impact van vlees eten op je voetafdruk en dat er bijna drie Aardes nodig zijn als iedereen leeft zoals de gemiddelde Nederlander. Uiteindelijk was het een nek-aan-nek race tussen het team van QO Amsterdam en Hotel Casa en na een spannende shoot-out ging het team van Hotel Casa er met de felbegeerde footprint-friendly chocoladereep vandoor.

“De quiz was erg confronterend en slim om op een competitieve manier iedereen naar zijn gedrag te laten kijken”, aldus Wes Viana Ferreiro van Hotel Jakarta Amsterdam. Jacqueline Zeeman van QO Amsterdam: “Ook de dag na de kick-off merk ik dat er collega’s zijn die in de kantine met elkaar erover praten en op die manier elkaar enthousiast maken. Dit is precies de reden dat wij meedoen.”

“Wij doen als duurzaam hotel mee omdat we het belangrijk vinden dat werknemers niet alleen op het werk duurzaam bezig zijn, maar ook deze waarden in hun privésfeer dragen om zo goede ambassadeurs van Hotel Jakarta te zijn”, aldus Wes Viana Ferreiro. Jesse van Mossel van Hotel Casa sluit zich daarbij aan: “We willen dit jaar een duurzaamheidsslag maken en binnen Casa meer bewustwording en een draagvlak onder het personeel creëren op het gebied van duurzaamheid. We denken dat de Footprint Challenge hierbij goed kan helpen.”

Maandag gaat de Footprint Challenge echt beginnen en gaan de deelnemers met hun eigen actieplan aan de slag om hun voetafdruk te verkleinen en worden ze elke week uitgedaagd met een mini-Challenge voor extra diepgang. Wie heeft aan het eind zijn of haar voetafdruk het meest verkleind en welk team gaat er vandoor met de eer om de eerste winnaar van deze speciale Footprint Challenge editie voor Amsterdamse hotels te zijn? Dat maken we eind april bekend tijdens de afsluiting.

Over The Footprint Challenge

De Footprint Challenge biedt organisaties een interactieve bewustzijn & gedragsverandering tool om medewerkers te betrekken bij duurzaamheid. Tijdens een 40-daagse competitie dagen we medewerkers uit hun voetafdruk te verminderen. Hoe? Door het leuk, makkelijk en concreet te maken.