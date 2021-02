Hoe groenteveredeling kan helpen te voldoen aan stijgende consumentenverwachtingen

Duurzaamheid is tegenwoordig steeds meer verworven in de bedrijfsvoering van de meeste bedrijven. Consumenten hebben hoge verwachtingen met betrekking tot biologische producten, lage pesticideniveaus en alternatieven voor plastic verpakkingen. Maar hoe kunnen groenteveredelingsbedrijven een rol spelen in het aanbieden van oplossingen voor deze toenemende consumentenbezorgheid?

Duurzame productie met CleanLeaf®

Volgens de Deense consumentenbond Forbrugerrådet Tæk, spelen Deense retailers, zoals Aldi, Coop en Lidl, in op deze hogere consumentenverwachtingen door van hun leveranciers te eisen dat ze ruim onder de wettelijke limieten voor pesticideniveaus blijven. Om retailers te helpen aan deze hogere verwachtingen te voldoen, neemt Rijk Zwaan al in het veredelingsproces duurzame maatregelen, door bijvoorbeeld niet alleen te investeren in de veredeling van rassen met resistenties tegen verschillende ziektes, maar ook door andere planteigenschappen te onderzoeken die bij zouden kunnen dragen aan een duurzamere wereld. Een voorbeeld van zo’n project, is het CleanLeaf® concept.

CleanLeaf® voldoet aan consumentenverwachtingen

Het CleanLeaf® concept voldoet aan de toenemende consumentenverwachtingen op het gebied van duurzaamheid. Het eerste ras dat onlangs is gelanceerd, genaamd Kesia RZ, gedijt het beste in mediterrane omstandigheden zoals in Spanje en Griekenland en is ook uitermate geschikt voor de biologische teelt. De CleanLeaf® aubergine planten zijn nagenoeg haarloos en daardoor minder aatrekkelijk voor bepaald ongedierte. Dit verbetert geïntegreerde plaagbestrijding en zorgt ervoor dat minder correctief spuiten nodig is, wat resulteert in minder residu op de vruchten.

Aantrekkelijkere vruchten en minder voedselverspilling

Niet alleen de planten zijn nagenoeg haarloos, maar ook de kelk van de aubergines. Bovendien is deze ook nog eens groener vergeleken met de kelk van conventionele rassen, wat het aatrekkelijker maakt voor consumenten. Uit consumentenonderzoek is namelijk gebleken dat 57% de voorkeur geeft aan de groenere haarloze kelk, waar een minderheid van 31% kiest voor de kelk het conventionele ras. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat Kesia RZ een goede houdbaarheid heeft, wat leidt tot minder voedselverspilling. Het veredelen van producten met een goede houdbaarheid is een goed voorbeeld van hoe Rijk Zwaan zowel de telers en retailers helpt bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelen. Consumenten profiteren niet alleen van een duurzamer product, maar ook nog eens van een aantrekkelijker product dankzij de groene kelk.