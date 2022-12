SAP en PwC hebben een co-innovatiestrategie aangekondigd die duurzaamheid een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering maakt. Het doel is het meten, rapporteren en verkleinen van de CO2-voetafdruk, zowel binnen de eigen organisatie als in de gehele toeleveringsketen. De strategie omvat gezamenlijke oplossingen, ontwikkeld op basis van PwC’s diepgravende kennis rondom accounting. Hiermee krijgen organisaties de beschikking over betrouwbare en controleerbare duurzaamheidscijfers. Bovendien kunnen ze deze op effectieve wijze toepassen in de bedrijfsvoering. De hiervoor gebruikte solution stack omvat onder andere SAP Cloud for Sustainable Enterprises, SAP Sustainability Control Tower en SAP Product Footprint Management.

Datagestuurde omgeving

Samen helpen PwC en SAP organisaties met compliance, het stimuleren van groei en het voldoen aan de steeds hogere verwachtingen van klanten en investeerders. Ze werken daarbij toe naar een datagestuurde omgeving als basis voor een duurzame onderneming. Ze helpen klanten ook bij het vormgeven van de toekomst van hun netzerostrategie en duurzaamheidsrapportage.

De strategie van PwC en SAP omvat alle facetten van de bedrijfsvoering, van handelsoptimalisatie en erkenning van belastingkredieten tot risicobeheer voor derden en concurrentieanalyse. Ook drie belangrijke uitdagingen op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG), net zero en duurzaamheidsrapportage komen aan bod:

Verslaglegging en openbaarmaking

Deze zaken helpen voldoen aan de eisen rondom materiële verslaglegging en openbaarmaking van voor investeerders geschikte CO2-meetgegevens. Zo kunnen organisaties beter en eenvoudiger voldoen aan de eisen van investeerders, kredietverstrekkers, regelgevers en klanten. Operationalisering van duurzaamheid

Ter ondersteuning van de integratie van ESG-maatregelen, met name CO2-kwesties, rechtstreeks in bedrijfsfuncties, zoals handel, kapitalisatie en belastingen. Risicobeheer, toezicht en naleving van de toeleveringsketen

Dit maakt onder andere de impact van leveranciers op de ESG-prestaties van de organisatie inzichtelijk.

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en de International Sustainability Standards Board (ISSB) hebben een aantal eisen opgesteld rondom rapportering en controleerbaarheid. PwC en SAP helpen organisaties hieraan te voldoen. Ze ondersteunen bedrijven ook bij de naleving van een verwante uitspraak van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

Het is overigens niet de eerste keer dat beide partijen samenwerken op het gebied van duurzaamheid. Zo ontwikkelde PwC eerder de Production Reprocession Tool, op basis van SAP S/4HANA. Hiermee kunnen organisaties het gebruik van residuen in het productieproces optimaliseren. Ook ontwikkelde PwC Duitsland de bekroonde Climate Excellence-tool, gebaseerd op het SAP Business Technology Platform.

Vertrouwen winnen



“ESG is een zakelijke noodzaak geworden en staat centraal in de wereldwijde strategie van PwC, The New Equation. Organisaties krijgen steeds meer verplichtingen als het gaat om hun ESG-rapportage. Meer transparantie is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen. Die overtuiging staat centraal in onze nieuwe co-innovatiestrategie met SAP”, aldus Bob Moritz, Global Chairman, PwC.”

Moritz: “PwC heeft alles in huis om bedrijven te helpen voldoen aan de vereisten die nodig zijn om hun ESG-doelstellingen te bereiken. We combineren daarbij onze expertise en reputatie rondom vertrouwen en integriteit met het technologieplatform van SAP. Met die mix helpen we bedrijven hun ESG- en duurzaamheidsverplichtingen na te komen.”

“Transparantie is de sleutel tot het vermogen van elke organisatie om haar duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en positieve verandering te bewerkstelligen. Onze samenwerking combineert de diepgaande branche-expertise en klantinzichten van PwC met onze toonaangevende portefeuille van duurzaamheidstechnologie”, zegt Christian Klein, CEO en lid van de Raad van Bestuur van SAP SE. “De resulterende ESG-transparantie zal bedrijven helpen hun bedrijfsmodellen opnieuw uit te vinden en de duurzame resultaten te leveren die de wereld dringend nodig heeft.”