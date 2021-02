H&M lanceert succesvol tweedehands platform Sellpy in Nederland

Tweedehands shoppingplatform Sellpy – al sinds 2014 een succes in Zweden – is vanaf nu beschikbaar in Nederland. Op Sellpy vinden klanten een ruime keuze aan kwalitatieve pre-loved fashion van verschillende merken en een flexibele, servicegerichte shopping-ervaring, waarmee het platform duurzamer consumeren nog aantrekkelijker maakt.

Via Sellpy is zowel het verkopen als kopen van vintage fashion makkelijker dan ooit: klanten hebben de keuze uit een uitgebreid aanbod van items die stuk voor stuk gecontroleerd zijn op kwaliteit. Om het verkopen van kleding simpeler te maken kunnen items gratis* naar Sellpy verstuurd worden en wordt het gehele verkoopproces overgenomen, inclusief de fotografie van de items en plaatsing in de webshop. Items die niet verkocht kunnen worden, worden gebruikt voor textielrecycling.

“We zien dat het bewustzijn over en de vraag naar duurzame fashion toeneemt bij onze klanten. We zijn er daarom enorm blij mee dat we met Sellpy nu ook in Nederland een platform aanbieden waar klanten tweedehands fashion kunnen kopen en kleding kunnen verkopen, waardoor we de levensduur hiervan verlengen”, zegt Susan Krau, country manager H&M Nederland.

Nieuwe bedrijfsmodellen en investeringen

De overgang van lineair naar circulair gebruik van textiel is een van de belangrijkste doelen van de H&M-groep bij haar werk aan een duurzamere fashionindustrie. Hierbij spelen investeringen in nieuwe bedrijfsmodellen op het gebied van verhuur, reparatie en re-commerce een belangrijke rol. Via haar investeringstak H&M CO:LAB investeert de H&M-groep sinds 2015 in Sellpy.

“We zijn enthousiast over Sellpy’s voortdurende internationale groei, die we met onze investering en als strategisch partner ondersteunen. We geloven in de ondernemers en het team achter Sellpy en hun unieke circulaire bedrijfsmodel, dat perfect aansluit bij onze visie om volledig circulair te worden”, zegt Nanna Andersen, head of H&M CO:LAB bij de H&M-groep.

“We zien dat de vraag naar duurzame consumptie blijft stijgen. Tweedehands shoppen is hierbij natuurlijk een geweldige mogelijkheid, want elk kledingstuk dat op deze manier gekocht wordt bespaart grondstoffen voor onze planeet. We zijn verheugd dat we steeds meer klanten in Europa de mogelijkheid geven om te helpen fashion circulair te maken, zegt Michael Arnör, CEO van Sellpy.

Over Sellpy

Sellpy is de grootste online shop en verkoopservice voor tweedehands items in Zweden. Inmiddels is het platform ook beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. In de online shop is er een aanbod van meer dan 10.000 verschillende merken. Sinds de oprichting in 2014 zijn meer dan 7 miljoen tweedehands kledingstukken verkocht, waardoor er miljarden liters water en tonnen CO₂ zijn bespaard. Door recente investeringen is de H&M-groep uitgegroeid tot meerderheidsaandeelhouder van Sellpy.

Klik hier voor meer informatie over Sellpy.

*Het aanvragen en versturen van een Sellpy-tas voor de te verkopen items is de eerste keer gratis (maximaal drie tassen per keer), hierna kost het € 1,95.