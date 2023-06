Een tweedehands bank kopen: het is het nieuwe normaal geworden voor met name de Randstedelijke millennial. Toch worstelen veel online retailers en vintage shops met de logistiek en het transport ervan: ook dat moet ‘de duurzamere keuze’ zijn.

Reliving, de marktplaats voor tweedehands design en vintage meubels, heeft de oplossing gevonden voor dit logistieke vraagstuk. In een samenwerking met Brenger, het innovatieve transportplatform, werkt Reliving aan een efficiënte en duurzame bezorgservice voor interieuritems die via hun platform worden verhandeld. Door gebruik te maken van de geavanceerde technologie en het uitgebreide koeriersnetwerk van Brenger, kunnen ze een optimale service bieden. Dankzij deze samenwerking kunnen klanten van Reliving zorgeloos genieten van duurzaam vervoerde designmeubels in huis, terwijl tegelijkertijd aanzienlijke CO2-uitstoot wordt bespaard.

Duurzamer een Pastoe in huis

De vraag naar tweedehands design voor in huis steeg de afgelopen jaren vrij rap. Maar hoe deze items efficiënt, snel en schadeloos te bezorgen bleef voor Reliving een terugkerende vraag. Het bedrijf kon er zelf niet tegenop werken en plannen. Een zithoek kan bijvoorbeeld niet afgeleverd worden als er niemand thuis is. Met de technologie en het koeriersnetwerk van Brenger werkt de vintage retailer nu aan een optimale service van zowel de aankoop, klantcommunicatie, het vervoer, de planning en eventuele retour van hun producten.

Net als Brenger zet Reliving zich in voor een duurzamere wereld door met een zelfgebouwd platform een impuls te geven aan de tweedehands markt. Ananda: “Onze droom als founders is om tweedehands interieur de Nederlandse standaard te maken. Alleen in Europa worden er al jaarlijks meer dan 60 miljoen stukken meubels weggegooid, waarvan het meeste hergebruikt kan worden. Dat heeft een ontzettende impact op de wereld.”

Meer dan een business partner

Wisse Koedam, CFO en oprichter van Brenger: “Wij zijn supertrots op deze samenwerking:

Reliving is niet alleen een mooi duurzaam bedrijf, de mensen die er werken zijn ook te gek. We staan bij Brenger net zoals bij Reliving voor duurzaamheid, aan de vooravond voor verdere internationalisering én we zijn allebei ambitieus. We vinden elkaar daarmee niet alleen als klant en opdrachtgever, maar zijn aan elkaar gewaagd als ondernemende sparringpartners.”

Samen transport innoveren

Brenger en Reliving zijn twee bedrijven die innovatie hoog in het vaandel hebben staan. Samen hebben ze een integratie ontwikkeld waarmee het verzendproces van grote items zoals meubels volledig geautomatiseerd wordt. Dit is uniek in de C2C-markt, waarbij de meeste marktplaatsen alleen een commissie ontvangen voor de levering van kleine items met reguliere pakketpost.

Daarnaast ontwikkelde Reliving een interactieve shopping ervaring op het platform middels livestream. Ook wel live commerce genoemd. Hiermee kunnen gebruikers van Reliving live hun spullen aanbieden en verkopen. Tweedehands leent zich hier perfect voor omdat je live vragen kunt stellen over de achtergrond van het product, kenmerken en eventuele gebruikssporen.

Foto bijschrift: Jody Klaassen en Ananda van Doorn, Co-Founders Reliving