“Het Nieuwe Normaal” laat gasten bedrijfsrestaurants het eten van de toekomst ontdekken

Als onderdeel van de Dutch Agrifood Week, waarin de toekomst van ons eten centraal staat, organiseert ISS Facility Services van 8 tot en met 16 oktober in circa 100 bedrijfsrestaurants en cateringlocaties “Het Nieuwe Normaal”. Tijdens deze actieperiode wordt aandacht besteed aan het eten van de toekomst, waarin voedselinnovatie, duurzaamheid en circulariteit centraal staan. De gasten van de bedrijfsrestaurants worden uitgenodigd om verantwoord te genieten van biologische, duurzame en gezonde gerechten zonder concessies te doen aan smaak en uiterlijk.

Maatstaf voor de gezonde en verantwoorde bedrijfskeuken

“Het Nieuwe Normaal” is bedacht en uitgewerkt in samenwerking met studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch in het kader van een studie naar het eten van de toekomst. “Het Nieuwe Normaal” is geen futuristisch concept, maar de maatstaf voor de (bedrijfs)keuken van morgen, die vandaag al realiteit kan zijn. ISS speelt hiermee in op de trend naar verantwoorde en gezonde voeding, waarin gasten steeds meer op zoek zijn naar de herkomst van eten en drinken en bewust bezig zijn met reductie van zout, suiker en vetten.

“Ga voor kleur”

Tijdens de actieperiode zijn er elke dag verrassende en originele presentaties van maaltijden en gerechten. Zo is er bijvoorbeeld op donderdag 11 oktober de dag “Ga voor Kleur” (als onderdeel van het initiatief Nationaal Actieplan Groenten en Fruit) waarbij gasten op een aantal locaties verschillende kleuren in een emulsie kunnen proeven. Ook wordt er op verrassende wijze ingehaakt op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober) en de Wereldvoedseldag (16 oktober).

Jefta Koning, manager Foodservice ISS Catering Services:

“Tijdens “Het Nieuwe Normaal” laten we zien hoe we met een circulaire manier van denken en produceren ook in de toekomst veilig, duurzaam, lekker, maar vooral ook gezonder kunnen eten. We merken dat dit relevante thema’s voor onze opdrachtgevers. Onze klanten waren dan ook direct enthousiast over het idee en doen graag mee met deze actieperiode. De komende jaren zal ons assortiment verder verduurzaamd worden en zetten we vol in op circulariteit”.