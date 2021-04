Het nieuwe Nederlandse mannenmerk ‘studio subtl’ is duurzaam tot in detail

In 2021 echt duurzame keuzes maken voor je garderobe? Dan is het tijd om je bestaande patronen te doorbreken en dit jaar echt andere keuzes te maken. Tenminste als het aan het Nederlandse merk ‘studio subtl’ ligt. Dit nieuwe, premium mannenmerk heeft duurzaamheid tot in elk detail doorgevoerd. De Brabantse oprichter Jorn van het Hof gooide vorig jaar zijn leven 180 graden om en verruilde zijn marketingbaan voor een leven als ondernemer in mode. Bijna anderhalf jaar werkte hij aan het selecteren van de juiste fabrieken, partners en stoffen voor zijn eerste collectie, die vanaf nu verkrijgbaar is. Studio subtl is het eerste klimaat positieve mannenkleding merk.

Oprichter Jorn van het Hof: “Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de modewereld. Hoewel alle intenties goed zijn, is kleding in de praktijk een stuk minder duurzaam dan de meeste mensen denken. Slechts bij minimaal gebruik van duurzame materialen mag een merk al over duurzaamheid spreken. Dat patroon wil ik doorbreken door een kledinglijn te introduceren die tot in elk detail duurzaam is. En door te laten zien hoe en door wie het gemaakt wordt. Studio subtl is een merk voor mannen die niet meewaaien, maar keuzes durven maken. Zonder daar een schreeuwerig, visueel statement van te maken”

Eerste klimaat positieve mannenkleding merk

Studio subtl werkt uitsluitend met partners die GOTS gecertificeerd zijn, waarmee het voldoet aan de allerhoogste eisen op het gebied van organic cotton en social responsibility. De collectie is gemaakt in Portugal en de trotse makers zijn stijlvol in beeld gebracht. In het hele proces wordt geen plastic gebruikt en de kleding wordt verzonden in verpakkingen van gerecycled karton. De lage uitstoot wordt x 1.5 gecompenseerd in projecten die structureel voor een lagere uitstoot zorgen. Hiermee is studio subtl het eerste mannenmerk dat klimaat positief is.

Minimalistisch ontwerp

Studio subtl is gebaseerd op minimalistische ontwerpen met een comfortabele fit, altijd met een subtiel detail. Alle aandacht gaat uit naar de selectie van stoffen. Kwaliteit, gevoel en structuur zijn de belangrijkste pijlers. De items zijn gemaakt om lang mee te gaan en mooi te blijven. Het merk heeft een seasonless collectie die door het jaar heen wordt aangevuld met zeer select aantal capsules, als tegengeluid voor de fast fashion industrie. De eerste zes items zijn een ode aan Portugal en daarom vernoemd naar zes steden die qua karakter naadloos aansluiten bij de kledingstukken.

Verkoopinformatie

Over Studio subtl

Studio subtl is op een missie om premium mannenkleding te maken volgens de allerhoogste duurzame maatstaven. Het is het eerste klimaatpositieve mannenmerk van Nederland met het volgende manifest: “Bij studio subtl geloven we dat het doorbreken van bestaande patronen de fast fashion industrie vertraagt. Wij denken niet in seizoenen, maar in tijdloze ontwerpen. Altijd met subtiele details en kenmerkende stoffen. Onze kleding wordt met liefde gemaakt in Portugal door mensen die we kennen en waarderen. Van stoffen die we zelf ontwerpen en laten maken. In een proces dat van begin tot eind GOTS gecertificeerd is. We zien het als een voorrecht om mannen te kleden die hun verantwoordelijkheid nemen.”