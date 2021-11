Het landenpaviljoen van Nederland op de World Expo in Dubai, ontvangt GSES Circular Footprint-certificaat en RISE-certificering

Partner



Het Nederlands Landenpaviljoen op de World Expo in Dubai is het eerste land dat het GSES Circular Footprint®-certificaat en het RISE-certificaat ontvangt van de Expo-organisatie en GSES System®. De certificaten zijn op 3 november, op de Nationale Dag van Nederland, uitgereikt door de World Expo organisatie en het GSES System aan minister Tom de Bruin van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk der Nederlanden. Op dezelfde dag dat het koninklijk paar, koning Willem Alexander en koningin Máxima het Nederlandse paviljoen bezochten.

Het Nederlands Paviljoen gaat over het verenigen van Energie, Water en Voedsel en het stimuleren van de Circulaire Economie. Daarom bouwde Nederland een circulaire constructie van gebruikte damwanden die werden gebruikt voor de bouw van het Nederlandse paviljoen.

“Ik ben erg trots dat Nederland als eerste land het RISE-certificaat en het GSES Circular Footprint-certificaat heeft ontvangen. Het Nederlandse paviljoen brengt Energie, Water en Voedsel samen en stimuleert de Circulaire Economie. In dat licht is het heel bijzonder dat de Circular Footprint van het paviljoen aantoonbaar 95% is’, zegt Peter Potman. Plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en een van de leiders van de handelsmissie naar Dubai.

Circular Footprint – Het GSES Circular Footprint-certificaat meet de Circular Footprint van Country Pavilions op basis van Ellen McArthur MCI, Cradle to Cradle en BS 8001 wat resulteert in de GSES Circular Footprint Certification. De circulaire voetafdruk van het Nederlands Paviljoen is 95%. 90% van de totale constructie van het paviljoen is herbruikbaar na gebruik op de Expo-site, en het paviljoen gebruikte 100% hergebruikte (en lokaal geproduceerde) materialen om de constructie te bouwen. Dat maakt in totaal een Circular Footprint-score van 95%. Voor het hergebruik van de damwanden na Expo hebben het Koninkrijk der Nederlanden en DutchDubai ervoor gezorgd dat ze een recycling plan hebben opgesteld om alle damwanden na de World Expo 2020 in Dubai te kunnen hergebruiken.

EXPO RISE verificatie – De RISE-verificatie van EXPO en GSES System meet het gebruik van verpakkingen in en rond de Paviljoens. De score van The Netherlands Pavilion met betrekking tot RISE is compliance omdat het paviljoen gebruik maakt van gerecyclede en biologisch afbreekbare verpakkingen en ervoor zorgt dat alle verpakkingen na gebruik recyclebaar zijn. Dit is erg belangrijk en een geweldige prestatie voor het Nederlands Paviljoen.

‘Het Nederlands Paviljoen is een enorm Circulair project dat laat zien dat circulair ontwerpen kan, evenals circulair bouwen en constructie- en recycling planning voordat een bouwconstructie wordt gemaakt! Laat dit een voorbeeld zijn voor de bouw- en constructiesector over de hele wereld! Ons GSES System platform is voor alle belanghebbenden, landen, organisaties, producten en toeleveringsketens. Naast het uitreiken van de certificaten aan het Nederlands Landenpaviljoen hebben we tijdens de handels receptie op 2 november ook het GSES System certificaat uitgereikt aan Hoogendoorn Growth Management. Een bedrijf in tuinbouwautomatisering, dat niet alleen praat over duurzaamheid, maar dit ook in de MENA-regio in de praktijk brengt. Koppert Biological Systems, ABN AMRO Bank, Univé Verzekeringen etc gebruiken ook het GSES System en zijn geverifieerd. Er is wereldwijd een enorm potentieel voor duurzame groei en samen met de Expo-organisatie laten we zien dat het dienovereenkomstig kan worden gemeten en geverifieerd. Zo zijn we een voorbeeld voor de rest van de wereld.’ – Kelly Ruigrok, CEO GSES System, Data for Good en het Nationaal Duurzaamheid Instituut uit Nederland.

Expo 2020 Dubai streeft ernaar de meest duurzame World Expo in de geschiedenis te zijn en heeft samengewerkt met het Nederlandse bedrijf Global Sustainable Enterprise System (GSES System® / GSES®) om de duurzaamheidsprestaties van de belangrijkste belanghebbenden tijdens het evenement te meten en te rapporteren. Met behulp van het GSES-platform meet Expo de duurzaamheidsimpact van de leveranciers van het evenement en de landenpaviljoens – wat resulteert in uitgebreide beoordelingskaarten, gebaseerd op onafhankelijke audits. Met behulp van de GSES-rating cards, het softwareplatform en de normen kon Expo 2020 zijn leveranciers, internationale deelnemers en exposanten verifiëren om aan de hoge duurzaamheidsnormen te voldoen.

“We hebben een brede aanpak gevolgd om onze duurzaamheidsdoelstellingen voor de hele site te bereiken, en onderstreepten onze gedurfde ambities met grootse actie om duurzaamheid te integreren in al onze ervaringen en activiteiten. Onze samenwerking met GSES System is kenmerkend voor deze inspanningen, ondersteund door de duurzaamheid verplichtingen van onze belanghebbenden terwijl we samenwerken om een van de meest duurzame World Expo in de geschiedenis te organiseren en een zinvolle, meetbare impact te creëren buiten de site en onze 182-daagse run.” – Dina Storey, Director Sustainability Operations Expo 2020 Dubai.

‘We zijn verheugd dat het Nederlandse bedrijf GSES System zulke geavanceerde meettechnieken voor duurzame impact heeft ontwikkeld die bijdragen aan deze belangrijke doelen.’ H.E. Lody Embrechts, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in de VAE.