Tijdens de COP28 UAE in Expo City Dubai, hebben het Global Sustainable Enterprise System (GSES) en de Society of Sustainability and Green Materials (SSGM) officieel en met trots aangekondigd dat ze hun krachten bundelen om duurzaamheidsinspanningen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) te verbeteren. De Global Sustainable Enterprise System (GSES), dat eerder Expo 2020 Dubai bediende, maakt zich nu op om duurzaamheid praktijken in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) te transformeren. In een ambitieuze onderneming slaan GSES en de Society of Sustainability and Green Materials (SSGM) de handen ineen om de meest uitgebreide database voor duurzaamheidsdata te creëren, waaronder merken, bouwmaterialen en diverse producten. Met deze ambitieuze inspanning wordt een cultuur van verantwoorde consumptie en productie gestimuleerd.

De samenwerking tussen de Society of Sustainability and Green Materials (SSGM) en het Global Sustainable Enterprise System (GSES) krijgt aanzienlijke steun en dynamiek van enkele van de grootste spelers in de industrie. Met bedrijven als Abu Dhabi Ports, ALDAR, ROCKWOOL Group, CEMEX, Majid Al Futtaim en Emirates Steel als nieuwe GSES Gold-leden, wordt deze alliantie een krachtige drijvende kracht achter duurzaamheid in de regio. De betrokkenheid van deze industriële giganten is gericht op het gebruik van het GSES-platform om nauwkeurig de impact van hun activiteiten, toeleveringsketens en de milieu footprint van hun producten te meten en optimaliseren. Alle verzamelde gegevens zullen worden onderworpen aan verificatie door Audit Independer en het onafhankelijke certificering netwerk, waardoor transparantie en geloofwaardigheid worden gewaarborgd.

De samensmelting van expertise, middelen en betrokkenheid tussen GSES en SSGM symboliseert een gezamenlijke inspanning om duurzaamheidsinitiatieven in de VAE naar ongekende hoogten te stuwen. De erkenning van het belang van mondiale samenwerkingen bij het bereiken van collectieve duurzaamheidsdoelen zet een precedent voor het bevorderen van samenwerkingen over nationale grenzen heen en benadrukt de dringende noodzaak van wereldwijde inspanningen naar een duurzame

toekomst.

Door de impact van deze samenwerking wordt verwacht een breed scala aan sectoren te doordringen dat duurzaamheid niet alleen een modewoord is, maar een fundamenteel principe dat de koers van bedrijven en samenlevingen stuurt naar een meer milieubewuste en verantwoordelijke toekomst.

Waleed Yagoub, medeoprichter van de Society of Sustainability and Green Materials, heeft een cruciale rol gespeeld bij het realiseren van deze geweldige samenwerking. Dr. Ali Al Jassim, voorzitter van de Emirates Green Building Council, heeft eveneens een actieve rol gespeeld door deze transformerende samenwerking te lanceren tijdens COP28 UAE. Hun betrokkenheid weerspiegelt een sterke verbintenis om duurzaamheid te bevorderen als een drijvende kracht voor positieve verandering.

“Dit markeert een monumentale mijlpaal voor ons en vertegenwoordigt een reuzenstap in de richting van het verwezenlijken van de gezamenlijke ambitie van SSGM en GSES. “We kijken ernaar uit om gezamenlijk te bouwen aan een groenere wereld en zijn bijzonder trots op deze buitengewone samenwerking,” aldus Kelly Ruigrok, CEO van GSES – Global Sustainable Enterprise System en Mission Control Data for Good.

Deze uitspraak weerspiegelt de gedeelde toewijding van beide organisaties aan het bevorderen van duurzaamheid en het streven naar duurzame verandering op mondiaal niveau.