Stichting DOEN heeft recent een financiering toegekend aan Stichting Herenboeren Nederland ter waarde van €500.000,-. Deze financiering, in de vorm van een gift, stelt de Herenboerenbeweging in staat door te werken aan het verstevigen van bestaande Herenboerderijen en de ontwikkeling van nieuwe boerderijen.

Verse groenten, fruit, vlees en eieren verbouwen op een boerderij in de buurt én bijdragen aan de groene voedseltransitie in Nederland? Met Herenboeren kan het. Samen met 200 huishoudens uit je omgeving pacht je een stuk grond en richt je een boerderij op. Je werkt volgens regeneratieve landbouwmethoden en het voedsel dat je verbouwt, verdeel je onder elkaar. Zo draag je met je dagelijkse maaltijd bij aan een duurzaam voedselsysteem dat goed is voor mens en natuur.

Terug in de tijd



Stichting Herenboeren Nederland zet zich sinds 2014 in om de dagelijkse voedselproductie te veranderen, verbeteren en verduurzamen via een snelgroeiende burgerbeweging. De stichting doet dat door het helpen oprichten van duurzame coöperatieve boerderijen. Per boerderij zijn 200 huishoudens mede-eigenaar van de coöperatie, die hen voorziet in tot 60% van hun jaarlijkse voedselbehoefte. De eerste Herenboerderij opent in 2016 haar deuren in Boxtel. Dit wordt opgepikt door de media en er blijkt grote behoefte aan het concept. In 2017 steunt DOEN Herenboeren Nederland om opschaling mogelijk te maken en 4 Herenboerderijen te starten. Initiatiefnemer Geert van der Veer: “Bij Herenboeren gaat het om de voedseltransitie en zonder burgers krijgt de overheid die transitie niet voor elkaar. Daarom had ik het gevoel, één Herenboerderij is oké, maar het is een verhaal voor meer.”

Dat smaakt naar meer

Met de steun van DOEN openen er 4 boerderijen en later nog eens 3. Ook gebruikt Herenboeren deze bijdrage voor het ontwikkelen van een toolkit, trainingsprogramma en kenniscentrum voor de start van nieuwe boerderijen. De boerderijen groeien uit tot een plek voor innovatie, inspiratie en kennisdeling. Ze laten zien dat voedselproductie duurzaam, en landbouw regeneratief kan zijn. Herenboeren Nederland ontwikkelt zich tot een landelijke organisatie. Dit leidt tot de toekomstplannen voor professionalisering en verdieping van agrarische kennis.

Ambities waarmaken met hulp van tweede financiering



In 2024 bestaat Stichting Herenboeren Nederland 10 jaar en inmiddels zijn er 22 Herenboerderijen in Nederland. Herenboeren Nederland heeft de ambitie om in 2030 46 boerderijen operationeel te hebben en daarmee ruim 23.000 monden te voeden. Om dit te behalen zijn ze continue aan het innoveren en professionaliseren als organisatie. Een uitdaging blijkt de toegang tot grond en alternatieve financiering om die aan te kunnen kopen. Herenboeren Nederland wil met de financiering van Stichting DOEN o.a. meer expertise in het team brengen en projecten ontwikkelen om meer grond voor nieuwe Herenboerderijen te kunnen verwerven.

Een reguliere lening bij de bank is in dit stadium nog niet mogelijk. Stichting DOEN steunt daarom het initiatief ook de komende jaren nogmaals, zodat zij door kunnen groeien tot ze break-even draaien, en vervolgens in aanmerking komen voor een reguliere lening bij de bank om desgewenst nog verder door te ontwikkelen. Zo kunnen meer mensen bijdragen aan en profiteren van een gezonder, duurzamer en eerlijke voedselsysteem in Nederland.

Maaike Broekhuis, programmamanager Regeneratieve Economie bij Stichting DOEN: “Herenboeren Nederland is een cruciale voorloper en aanjager in de voedseltransitie in Nederland. Ze biedt een oplossing voor duurzame en lokale voedselproductie, gecombineerd met natuurherstel én een economisch toekomstperspectief voor de agrarische sector en boerenbedrijven.”

Stichting DOEN steunt Stichting Herenboeren Nederland dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Foto: Mark van Stokkom