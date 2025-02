Toekomstbestendige landbouw toegankelijker maken. Met die ambitie introduceert online supermarkt Crisp vanaf vandaag kant-en-klare maaltijden, die bereid zijn met biologische groenten die tevens regeneratief zijn verbouwd. Zo maken de chefs van Crisp de romige Thaise pompoensoep en een knapperige rodebietensalade nu met verse oogst van familieboerderij Zonnegoed in Ens. Daar is agrariër Joost van Strien aangesloten bij de ‘No Shit Food’-movement. Deze beweging zet zich in voor natuurinclusieve kringlooplandbouw om de bodem te herstellen, waterkwaliteit te verbeteren en biodiversiteit te vergroten. Sinds vorig jaar biedt Crisp in de app al verse, regeneratieve groenten aan. Met de bereiding van kant-en-klare maaltijden vergroot Crisp de impact van deze duurzame landbouwvorm, door deze ingrediënten ook te verwaarden in smaakvolle, vers bereide gerechten.

Groeiende categorie

Waar agrarische monoculturen de aarde uitputten, leveren regeneratieve of natuurlijke landbouwers een actieve bijdrage aan de bodem. Bijvoorbeeld door gewassen te roteren, in stroken te telen en door weg te blijven van kunstmest of pesticiden. Binnen de ketensamenwerking Boeren Natuurlijk van MVO Nederland, een bedrijvennetwerk van duurzame ondernemers, werkt Crisp er actief aan om regeneratief geteelde producten op de kaart te zetten en de voedselketen van binnenuit te veranderen. “Er is een duidelijk groeiende consumentenbehoefte naar gemakkelijke, verse en gezonde maaltijden die je meteen kunt eten, of alleen nog maar hoeft op te warmen,” vertelt Michiel Roodenburg, medeoprichter bij Crisp. “Het omzetaandeel van onze Vers Bereid-categorie steeg het afgelopen jaar met meer dan 10 procent. We vergroten de positieve impact van natuurlijke landbouw, doordat we in deze categorie ook steeds vaker gebruik maken van regeneratieve producten. En dit moeten er steeds meer worden.”

Groenten die de bodem boosten

Vanaf vandaag staat het eerste gerecht met regeneratieve groenten op het menu: een smaakvolle soep, bereid met de pompoenen van regeneratieve boerderij Zonnegoed. Later deze maand volgt een bietensalade met geitenkaas. “Goed eten begint bij een gezonde bodem,” vindt strokenteler Joost van Strien. “Efficiënte voedselproductie, natuurherstel en ecologische kringloop gaat op onze boerderij hand in hand. We werken met teeltsystemen die de bodem verbeteren, CO₂ opslaan en de biodiversiteit vergroten. Zo verbouwen we op geheel plantaardige wijze groenten die de bodem boosten. Het zou mooi zijn als meer supermarkten volgen om een bewuste keuze te maken in aanbod dat de voedselketen versterkt, in plaats van verder uitput.”