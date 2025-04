De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Stichting OPEN eind februari onder verscherpt toezicht gesteld. Stichting OPEN is sinds 2021 verantwoordelijk voor de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Om de inzamelnorm te halen heeft Stichting OPEN maatregelen in gang gezet, maar de ILT verwacht dat dit onvoldoende is.

In mei 2024 gaf de ILT al een waarschuwing aan Stichting OPEN en verzocht haar om een verbeterplan. Dat heeft de ILT ontvangen in december 2024. Het verscherpt toezicht wordt opgeheven als de uitvoering van het verbeterplan leidt tot het behalen van de inzamelnorm.

Stichting OPEN

Jaarlijks zamelt Stichting OPEN honderdduizenden kilo’s aan afgedankte elektrische en elektronische apparaten te weinig in. Deze materialen worden gedeeltelijk afgedankt via andere kanalen of komen in het restafval terecht. Dit leidt in veel gevallen tot een onjuiste verwerking met risico’s voor mens en milieu. In deze producten zitten namelijk zeer zorgwekkende stoffen, zoals brandvertragers. Bovendien gaan zo veel materialen verloren die hergebruikt hadden kunnen worden.

Bij afgedankte elektrische en elektronische apparaten gaat het bijvoorbeeld om huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, magnetrons, koel- en vriesapparatuur, televisies en computers. Maar ook cv-ketels, elektrische fietsen, verlichting en zonnepanelen vallen hieronder.

Stichting OPEN is per maart 2021 verantwoordelijk voor het realiseren van de wettelijke inzamelnormen op elektrische en elektronische apparatuur. In de wet is opgenomen dat OPEN kan kiezen uit 2 rekenmethoden om te voldoen aan deze inzamelnormen. Welke methode de stichting ook kiest, bij beide methoden wordt ruimschoots niet voldaan aan de wettelijke norm.

Verscherpt toezicht

De ILT ziet verscherpt toezicht als een tusseninterventie. Als het verbeterplan onvoldoende wordt uitgevoerd, kan een volgende stap het opleggen van een last onder dwangsom zijn. Daartoe is de ILT nog niet overgegaan omdat Stichting OPEN meewerkend en transparant is en een ambitieus verbeterplan heeft opgesteld.