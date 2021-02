Henri Willig Groep publiceert haar eerste jaarverslag maatschappelijk verantwoord ondernemen

Henri Willig Groep heeft vandaag haar eerste jaarverslag maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gepubliceerd. Hierin wordt teruggeblikt op een zeer bewogen jaar 2020, waarin de wereldwijde pandemie voelbaar was in het Noord-Hollandse familiebedrijf. Tegelijkertijd overheerst het gevoel van trots om de getoonde veerkracht, creativiteit en verbondenheid van de medewerkers en partners van Henri Willig. Met haar eigen duurzaamheidsprogramma genaamd Milk & More draagt Henri Willig al jarenlang vol passie bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Hoewel dit het eerste MVO-jaarverslag is van Henri Willig zit maatschappelijk verantwoord ondernemen in de genen van het familiebedrijf. Respect voor mens, dier en natuur staat altijd centraal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er bovengemiddelde resultaten in het jaarverslag zijn te lezen. Zo is Henri Willig de enige bij de NZO aangesloten kaasmakerij met 100% weidegang.

Henri Willig is een familiebedrijf waarbij het draait om de mensen

Een groot deel van het jaarverslag gaat over de mensen, de medewerkers en partners van het bedrijf. Wiebe Willig, algemeen directeur legt dit uit: “Wij voelen een grote verantwoordelijkheid naar de mensen die werken binnen ons bedrijf. Zonder hen kunnen we onze eerlijke, onderscheidende kwaliteitsproducten niet maken zoals we dat nu doen. Als ik vraag waarom mensen graag bij en met ons werken hoor ik vaak dat ze ons als een sociaal bedrijf ervaren. In het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek dat wij jaarlijks uitvoeren, scoren we dan ook 7,9. Ondanks deze rare tijd is dat een nog hogere score dan in het voorgaande jaar. Dat doet ons als familie wat.”

Al onze boeren hebben de koeien in de wei en dat is uniek!

Het Milk & More programma van Henri Willig is erop gericht zo goed mogelijk om te gaan met mens, dier en natuur. Een tastbaar voorbeeld is de ondersteuning die wordt geven aan de boeren in het realiseren van duurzaamheidsverbeteringen. Er wordt een eerlijke, bovengemiddelde melkprijs geboden aan de reguliere koemelkveehouders van Henri Willig. Hierdoor kunnen zij investeren en wordt het mogelijk om weidegang en andere duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Dit werpt zijn vruchten af gezien het feit dat 100% van de koemelkveebedrijven van Henri Willig voldoet aan weidegang en dat is uniek, geen enkel ander zuivelbedrijf dat aangesloten is bij NZO kan dat zeggen.

De toekomst hangt af van biodiversiteit

Henri Willig streeft ernaar de wereld beter achter te laten dan toen het bedrijf Henri Willig werd opgericht. Biodiversiteit is in dit kader een belangrijk onderwerp. Er ligt een grote uitdaging om te zorgen dat onze bodem vruchtbaar blijft, want uitputting ligt helaas op de loer. Als kaasmakerij ziet Henri Willig dit als haar verantwoordelijkheid om hier een positieve stempel op te drukken. “Met het Milk & More programma hebben wij niet het doel om het goed te doen, maar om het allerbeste te doen”, aldus Martin Willig, financieel directeur van Henri Willig.

Lees het verslag!