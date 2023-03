De samenwerkingsovereenkomst tussen Greenhouse Sustainability (Nieuwkoop) en GTC+ (De Kwakel) betekent een belangrijke stap voor bedrijven die willen verduurzamen. Voortaan kunnen zij op één adres terecht voor footprint berekeningen, verbeterplannen en rapportages om innovatiever, duurzamer en succesvoller te opereren.

Beide bedrijven kennen elkaar al vele jaren. Dat ze juist nu hun samenwerking in een formeel contract hebben gegoten heeft alles te maken met de steeds ingewikkelder vragen op het gebied van duurzaamheid. Zo is er wetgeving vanuit Europa die bedrijven al vanaf 2024 verplicht te rapporteren over het effect van hun activiteiten op mens en klimaat. Zoals via CSRD-rapportages (Corporate Sustainability Reporting Directive). Ook SBTI-rapporten (Science Based Target Initiative) worden steeds belangrijker. Die laten op een wetenschappelijk onderbouwde manier zien hoe een onderneming te werk moet gaan om negatieve gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. En dan zijn er ook nog de grote retailers, die steeds vaker aan hun leveranciers vragen om aan te tonen hoe duurzaam hun producten geteeld en geproduceerd zijn.

Alle duurzaamheidsvraagstukken

Henri Potze (CEO Greenhouse Sustainability): ”Met ons team van negen medewerkers richten wij ons op footprintberekeningen en willen daar de beste in zijn. Maar klanten hebben meer vragen op het gebied van duurzaam ondernemen. De overeenkomst met GTC+ betekent in de praktijk dat ze nu op één adres, bij ons óf bij GTC+, terecht kunnen voor al hun duurzaamheidsvraagstukken.”

GTC+ werkt met tien partners die samen goed zijn voor 150 jaar ervaring in duurzaamheid. Manager Merthus Bezemer benadrukt het belang van goede data voor hun werk: ”Wij helpen ondernemers met verduurzamen door rapportages voor ze op te stellen, maar vooral door ze te adviseren over verbeterplannen. Goede data is daarbij cruciaal. Aan de hand daarvan gaan we kijken naar verbeteringen. Bij de een is dat het water, bij de ander de peat of het transport. Maar het begint met de data, dat is de basis. Greenhouse Sustainability heeft een bewezen trackrecord op het gebied van footprint, en dat is een heel belangrijk onderdeel van het totale data-pakket.”

Bezemer is verder vol lof over het actieve deskundige netwerk van Greenhouse Sustainability. Henri: ”Met deze krachtenbundeling hebben we nu een club van specialisten met veel kennis van duurzaamheid in brede zin. Zo zijn we een serieuze partner.” Samen kunnen wij complexe duurzaamheidsvraagstukken oplossen voor kleinere en grotere ondernemingen met een sterke focus op Tuinbouw in Binnen – en Buitenland.

Foto: Henri Potze (links) en Merthus Bezemer tekenen de overeenkomst die het voor bedrijven makkelijker maakt om voortaan op één adres al hun duurzaamheidsvraagstukken neer te leggen.