HelloFresh kondigt ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid aan

HelloFresh, ‘s werelds grootste maaltijdboxleverancier, deelt vandaag de resultaten van haar duurzaamheidsstrategie in 2020 en kondigt haar ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor dit jaar aan. Het onlangs gepubliceerde Duurzaamheidsrapport 2020 belicht de belangrijkste prestaties en doelstellingen, die in lijn liggen met de door de Verenigde Naties gedefinieerde Sustainable Development Goals.

“Onze verantwoordelijkheid voor de planeet is met de omvang van het bedrijf meegegroeid het afgelopen jaar, en daarom blijft onze duurzaamheidsagenda ambitieus”, zegt Thomas Griesel, medeoprichter van HelloFresh.

Streven naar halvering van voedselverspilling per euro omzet



Het bedrijfsmodel van HelloFresh is zo opgebouwd dat het een positief effect heeft op voedselverspilling, maar de ambities reiken verder. Het bedrijf streeft naar een halvering van voedselverspilling naar stortplaatsen of verbranding per euro omzet vóór 2022. Van 2019 op 2020 is HelloFresh er al in geslaagd om de hoeveelheid voedselverspilling met een derde te verminderen van 0,6 naar 0,4 gram per euro omzet. Uit een internationale studie van HelloFresh blijkt dat klanten van de maaltijdboxleverancier gemiddeld 21% minder voedsel verspillen met een maaltijdbox in vergelijking met eigen bereide maaltijden met ingrediënten uit de supermarkt.

Van de bijna 5.000 ton voedseloverschot voortkomend uit de wereldwijde bedrijfsactiviteiten zoals geannuleerde bestellingen en ingrediënten die na productie overblijven, werd 73% gedoneerd aan verschillende organisaties en gemeenschappen, zoals lokale voedselbanken. Zo werden het afgelopen jaar in Nederland bijna 150.000 maaltijden en €50.000 gedoneerd door HelloFresh aan voedselbanken. Verdere inspanningen om voedselverspilling te verminderen zijn het efficiënter beheren van de toeleveringsketen, het continue verbeteren van verpakkingen en samenwerkingen met onderzoekers.

Indicator ‘Keep-it®’ als alternatief voor traditionele houdbaarheidsdatum



HelloFresh startte een samenwerking met Wageningen University & Research. WUR onderzocht de meerwaarde voor HelloFresh-klanten van een slimme houdbaarheidsindicator genaamd ‘Keep-it®’. Deze indicator meet de temperatuur van de opslagomgeving van een product en toont de werkelijke houdbaarheid van het product.

Pauwel Wiertsema, CEO HelloFresh Benelux, licht toe: “De resultaten zijn veelbelovend en worden op dit moment door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bestudeerd. Het doel is om te kijken of Keep-it® kan worden gebruikt om het klassieke systeem van de houdbaarheidsdatum te vervangen. Dit draagt bij aan onze ambitie om voedselverspilling in Nederlandse huishoudens beter tegen te gaan.”

Ambitieuze doelstellingen

Voor het eerst heeft HelloFresh over de volle breedte van het bedrijf tastbare milieudoelstellingen geformuleerd voor twee van de meest urgente problemen wereldwijd:

60% vermindering van de CO2-uitstoot van distributiecentra per euro omzet (voor 2022)

50% vermindering van voedselverspilling naar stortplaatsen of verbranding per euro omzet (voor 2022)

Eerste CO2-neutrale maaltijdboxleverancier ter wereld



De eerste reductie-initiatieven leidden ertoe dat de uitstoot van HelloFresh-distributiecentra daalde van 9,3 naar 4,1 gram per euro omzet. Dit was te danken aan een verbeterde operationele efficiëntie, het vervangen van conventionele energiebronnen door duurzame energie en investeringen in zonnepanelen op de distributiecentra van HelloFresh. Deze initiatieven zullen ook blijven bijdragen aan het doel om de uitstoot in distributiecentra tegen 2022 met 60% te verminderen.

Een van de belangrijkste initiatieven in 2020 was onder meer het 100 procent compenseren van de directe CO2-uitstoot van de interne activiteiten en kantoren, plus alle uitstoot van levering aan klanten. HelloFresh is hiermee wereldwijd de eerste CO2-neutrale maaltijdboxleverancier en zal de uitstoot in 2021 blijven compenseren.