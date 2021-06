HEKS’NKAAS Vegan gelanceerd bij Albert Heijn

HEKS’NKAAS Vegan is vanaf deze week verkrijgbaar bij ruim 800 winkels van Albert Heijn. De introductie van de smeerdip op basis van een plantaardig alternatief voor roomkaas loopt gelijk op met een grote uitbreiding van het vegan kaasschap. Ook Westland Kaas en het bedrijf achter Babybel komen met plantaardige producten. Het is voor het eerst dat bekende Nederlandse kaasmerken vegan opties introduceren. ProVeg verwacht dat dit de doorbraak betekent voor vegan kaas in Nederland.

Doorbraak van vegan kaas

Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland: ‘Albert Heijn zet een slimme stap met de uitbreiding van het vegan kaasschap. In 2020 voorspelde ProVeg al dat vegan kaas na plantaardige melk en vleesvervangers ‘the next big thing’ op plantaardig gebied zou worden. Uit ons consumentenonderzoek bleek dat meer keuze in plantaardige kaas bovenaan het wensenlijstje stond van de consument die plantaardige producten koopt. Albert Heijn mikt hiermee op de snel groeiende interesse in vegan producten bij de mainstream consument om zo een voorsprong te behouden op andere supermarkten. Met de uitbreiding van het vegan kaasschap bij Albert Heijn groeit het totale assortiment daar in één klap met ruim de helft. Andere supermarkten zullen het voorbeeld van de marktleider volgen.’

Over de afgelopen twee jaar lieten supermarktverkopen van vegan kaas in Nederland een groei zien van 400%, naar een markt van een kleine 5 miljoen euro. Vergeleken met de totale (dierlijke) kaasafzet of met de markt voor plantaardige melk- of vleesvervangers een bescheiden omvang, maar de verwachtingen zijn evengoed hoog.

Vegan feestje

‘Van mensen die willen stoppen met dierlijke producten horen we vaak dat ze kaas het moeilijkste vinden om op te geven. Tot nu toe was dat met het beperkte aanbod dus echt een probleem. Dankzij de introductie van HEKS’NKAAS Vegan en andere plantaardige kaasproducten wordt die drempel een stuk lager. Iedereen die duurzaam wil leven, maar toch wil genieten van lekker eten kan nu een vegan kaasplank voor bij de borrel samenstellen. Het is HEKS’NKAAS gelukt een exacte kopie te maken van hun originele product. Dat maakt de kans op een succesvolle introductie extra groot, want zo kan zelfs de grootste kaasliefhebber deze vegan variant tijdens een feestje op tafel zetten,’ aldus Vrindts.

Michel Wildenborg, directeur van HEKS’NKAAS: ‘In 2012 hebben wij HEKS’NKAAS succesvol gelanceerd in de Nederlandse supermarkten. Sindsdien hebben we ons assortiment gestaag uitgebouwd met steeds weer nieuwe producten voor een specifiek publiek of een speciaal gebruiksmoment. Steeds meer mensen zijn bewust bezig met hun voeding en vooral jongeren willen niet altijd dierlijke producten consumeren. Wij vinden dat iedereen van HEKS’NKAAS moet kunnen genieten. Daarom ben ik trots dat het ons is gelukt juist van onze klassieker ook een vegan versie te maken.’

Ulrike IJsseldijk, productontwikkelaar bij HEKS’NKAAS: ‘Voor de ontwikkeling was het in stand houden van de kenmerken van HEKS’NKAAS Origineel het allerbelangrijkst. Doordat in de originele versie diverse ingrediënten waaronder roomkaas, een speciale saus en een tikje magie zitten was dat een flinke uitdaging. De smaak, textuur, geur en kleur wilden we exact hetzelfde houden, maar dan op plantaardige basis. En dat is gelukt. Ik ben trots op het resultaat!’

Vanaf 12 juli is HEKS’NKAAS Vegan ook verkrijgbaar bij meer dan 200 winkels van Jumbo. Bij Jumbo komt de vegan versie in het roomkaas schap naast het reguliere emmertje te staan.