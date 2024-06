HEINEKEN, ’s werelds meest internationale brouwer, heeft de eerste oogst van gerst aangekondigd die afkomstig is van een grootschalig regeneratief landbouwmodel. Dit is het resultaat van het TRANSITIONS-programma* en de industriebrede coalitie onder leiding van VIVESCIA, de Franse coöperatieve landbouw- en voedingsmiddelengroep. Deze samenwerking met VIVESCIA en haar dochteronderneming Malteurop is HEINEKEN’s eerste grootschalige regeneratieve landbouwprogramma. Het richt zich op een op resultaten gebaseerde benadering van landbouw die de gezondheid van de bodem, biodiversiteit, klimaat en waterbronnen beschermt en verbetert, terwijl het de ontwikkeling van landbouwbedrijven ondersteunt.

Unieke samenwerking upstream en downstream

Dit grootschalige regeneratieve landbouwprogramma vertegenwoordigt een unieke samenwerking tussen de plantaardige en graansectoren, upstream en downstream partners. Dit jaar, in aanloop naar de oogst van 2024, hebben ongeveer 200 VIVESCIA-ledenboeren (ongeveer 25.000 ha land) in het noordoosten van Frankrijk zich aangesloten bij TRANSITIONS. Tegen 2025 wordt verwacht dat 500 boeren betrokken zullen zijn, en tegen 2026, 1.000 (ongeveer 100.000 ha land) of zelfs meer. HEINEKEN rekent erop het grootste deel van de gerstproductie van de deelnemende boeren aan te kopen via haar leveranciers, in lijn met haar doelstelling om de scope 3 FLAG-emissies (Forest, Land and Agriculture) met 30% te verminderen tegen 2030. Door financiële en technische barrières weg te nemen, zal dit programma de groei van regeneratieve landbouw bevorderen en een baanbrekend model introduceren voor duurzame graanproductie.

Drie belangrijke principes:

• Eerste grootschalige, door de industrie geleide transitieprogramma in regeneratieve landbouw in Europa.

• Het opereert op het niveau van de boerderij en gewasrotatie, waarbij leveranciers en bedrijven boeren ondersteunen en financieren in hun transitie.

• Het is HEINEKEN’s eerste holistische, resultaatgerichte programma in regeneratieve landbouw, dat indicatoren en metingen omvat voor CO2, bodem, water, lucht, biodiversiteit en het levensonderhoud van boeren.

HEINEKEN’s ambitie

Hervé le Faou, Senior Director Global Procurement bij HEINEKEN: “Onze samenwerking met VIVESCIA Group en Malteurop en haar dochterondernemingen draagt bij aan HEINEKEN’s ambitie om de scope 3 FLAG-emissies met 30% te verminderen tegen 2030. Landbouw vertegenwoordigt ongeveer 21% van onze totale Co2-voetafdruk. Door te investeren in regeneratieve landbouwpraktijken willen we niet alleen onze milieu-impact verminderen, maar ook de veerkracht van onze toeleveringsketen voor de toekomst versterken.”

Het volume gerst uit regeneratieve landbouw van deze eerste oogst zal worden toegewezen aan de Franse markt, wat de ambitie van het bedrijf weerspiegelt om lokale economieën te ondersteunen terwijl het een wereldwijd verbonden toeleveringsketen bevordert.

VIVESCIA Group vindt gezamenlijke actie, kostenverdeling en de betrokkenheid van vooraanstaande consumentenmerken zoals HEINEKEN belangrijk bij de grootschalige transitie in de agrovoedingssector.

VIVESCIA Group wil biodiversiteit beschermen

Christoph Büren, President van de VIVESCIA Group: “Het woord ’transitie’ betekent ‘naar de andere kant gaan’ of ‘van de ene toestand naar de andere gaan’. Onze nieuwe grens is die van een gedecarboniseerd, productief landbouwmodel dat biodiversiteit beschermt en veerkrachtiger is voor boeren. Alles begint met wetenschap! De landbouwsystemen van morgen worden vandaag gebouwd om het klimaat en de biodiversiteit te beschermen, dankzij onze ervaring in combinatie met baanbrekend onderzoek en digitale innovatie. Met het team van VIVESCIA Cooperative ondersteunen en begeleiden we boeren naar deze nieuwe grens met een solide agronomische aanpak, persoonlijke ondersteuning op het terrein en solide financiering. De transitie moet op het niveau van elke boerderij plaatsvinden.”

“Samen met Olivier Hautin, CEO van Malteurop, wil ik HEINEKEN hartelijk bedanken voor hun vertrouwen en interesse in ons programma. Samen zullen we TRANSITIONS blijven opschalen – een programma dat natuurlijk bestemd is om gerepliceerd en aangepast te worden buiten het coöperatieve hartland van VIVESCIA en buiten Frankrijk, in andere delen van de wereld. We delen een gemeenschappelijke visie en ambitie: een model zijn voor onze waardeketens en een laboratorium worden voor overgangen in landbouw, energie en voedsel,” benadrukt Christoph Büren. Michel-Pierre FAUCON (Directeur van Onderzoek aan het UniLaSalle Instituut Polytechnique):

“Het TRANSITIONS-programma heeft geleid tot een leerstoel in samenwerking met INRAE genaamd: ‘Weerbare landbouw voor klimaatverandering en biodiversiteit’. Dit omvat experimenten, boerderijbeoordelingen gekoppeld aan een database, actieonderzoek en training van boeren om hen te ondersteunen bij het behalen van hun agro-ecologische doelstellingen. De uitdaging voor wetenschappers, VIVESCIA-experts, boeren en andere belanghebbenden is om landbouwpraktijken te combineren voor klimaataanpassing van gewassen (bijv. opbrengststabiliteit), vermindering van klimaatverandering (vermindering van broeikasgasemissies) en herstel van biodiversiteit. Dit vereist i) het benadrukken van de aangepaste gewassen aan klimaatverandering onder contrasterende bodems, zaaien en bemestingspraktijken, en ii) het ontwerpen van multifunctionele teeltsystemen door gewasdiversificatie (bijv. dekgewassen, tussenteelt, hoge rotatie-diversiteit met vlinderbloemige soorten) in overeenstemming met de bodemtypen en landbouwgebieden om input te verminderen, water en biodiversiteit te behouden en broeikasgasemissies te verminderen.”

Brew A Better World

De Brew a Better World ambities van HEINEKEN richten zich op drie gebieden: duurzaamheid ten aanzien van het milieu verbeteren, het versnellen van sociale duurzaamheid en het bevorderen van verantwoordelijk drinkgedrag. De samenwerking met VIVESCIA en Malteurop draagt bij aan HEINEKEN’s ambitie om tegen 2040 Net Zero te bereiken in de gehele waardeketen en om de scope 3 FLAG-emissies (Forest, Land and Agriculture) met 30% te verminderen tegen 2030.