AgriCarbon, het baanbrekende koolstoflandbouwprogramma van Anthesis, is het eerste koolstoflandbouwinitiatief in Afrika dat registratie en koolstofkredietuitgifte heeft bereikt onder de VM0042 Agricultural Land Management-methodologie van Verra. Deze methodologie kwantificeert de vermindering van broeikasgasemissies (GHG) en de verwijdering van organische koolstof in de bodem (SOC) als gevolg van de invoering van verbeterde landbouwgrondbeheerpraktijken. Als een van Afrika’s toonaangevende landbouwkoolstofprogramma’s stelt AgriCarbon boeren in staat om regeneratieve landbouwpraktijken toe te passen, zoals groenbemesters, verminderde grondbewerking en gediversifieerde gewasrotaties. Deze technieken verbeteren de gezondheid van de bodem, verhogen de landbouwproductiviteit en transformeren landbouwgrond in koolstofputten, waarbij koolstofdioxide uit de atmosfeer wordt verwijderd en een cruciale rol wordt gespeeld bij het beperken van klimaatverandering.

De impact van regeneratieve landbouw

Het AgriCarbon-programma in Zuid-Afrika is in 2021 van start gegaan en heeft via duurzame landbouwpraktijken die door 29 boeren op 17.582 hectare zijn aangenomen, 39.207 ton aan koolstofkredieten uitgegeven. Deze belangrijke mijlpaal, ondersteund door 70.000 unieke datapunten verzameld gedurende de eerste drie jaar durende monitoringperiode, versterkt het leiderschap van AgriCarbon en zijn rol bij het promoten van klimaatvriendelijke landbouw in de regio.

Een mijlpaal voor klimaatvriendelijke landbouw

“We lanceerden AgriCarbon in 2021 en als eerste VM0042-project dat bij Verra werd vermeld, was het het eerste bodemkoolstofmodel dat onafhankelijk werd gevalideerd voor zuidelijk Afrika. Vanaf dag één was het onze ambitie om de aanpak van regeneratieve landbouw te veranderen en we zijn er trots op dat Anthesis een cruciale rol heeft gespeeld bij het vooruithelpen ervan.

Innovatie staat centraal bij Anthesis en deze mijlpaal is een bewijs van onze toewijding aan het pionieren van duurzame oplossingen. Wat ooit onbekend terrein was, is nu een bloeiende sector, met projecten wereldwijd die voortbouwen op wat we zijn begonnen. Deze prestatie onderstreept hoe gedurfde ideeën, ondersteund door strategische expertise, echte impact kunnen hebben en industrieën kunnen hervormen voor een duurzamere toekomst.” – Franz Rentel, Managing Director, Anthesis South Africa

“Het succes van AgriCarbon is gebaseerd op een robuust Monitoring, Reporting, and Verification (MRV)-systeem, dat transparantie en nauwkeurigheid garandeert bij emissiereducties en -verwijderingen. Deze prestatie is mogelijk gemaakt door partnerschappen met toonaangevende landbouwadviesbureaus Trace & Save en Intelact, wiens expertise het MRV-systeem van het programma ondersteunt, en het hele proces werd onafhankelijk gevalideerd en geverifieerd door externe auditor SCS Global.” – Bovendien werd het bodemkoolstofmodel onafhankelijk beoordeeld door het Nutrient Management Institute (NMI) aan de Universiteit van Wageningen in Nederland.

“Toen AgriCarbon ons in 2021 benaderde met een visie voor een pilotproject, zagen we een kans om onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde duurzame landbouw in heel Zuid-Afrika te ondersteunen. De weg naar uitgifte was lang maar lonend, vol met waardevolle lessen. Het bereiken van deze mijlpaal betekent dat onze boeren nu koolstofkredieten kunnen genereren, wat hun toewijding aan duurzame landbouwpraktijken beloont.” – Craig Galloway, directeur, Trace & Save

Wereldwijde impact uitbreiden

Door hoogwaardige koolstofkredieten te genereren, biedt AgriCarbon boeren een extra inkomstenstroom die helpt de barrières te overwinnen om regeneratieve landbouwpraktijken te implementeren, en zo de veerkracht en duurzaamheid van landbouwactiviteiten op de lange termijn te waarborgen.

In tegenstelling tot veel organisaties die alleen compensaties inkopen, ontwikkelt Anthesis ook actief zijn eigen koolstofprojecten met een hoge impact. Via initiatieven zoals AgriCarbon genereert Anthesis koolstofkredieten en stimuleert tastbare verbeteringen in de bodemgezondheid, biodiversiteit en klimaatbestendigheid, terwijl de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd.

“Via AgriCarbon zetten we ons in om bedrijven en overheden te helpen hun netto nul- en natuur-klimaatdoelen te bereiken. Door deze essentiële klimaatoplossing op te schalen, stellen we boeren en klanten die deze kredieten gebruiken als onderdeel van hun bredere decarbonisatietraject in staat om de bodemgezondheid, biodiversiteit en klimaatbestendigheid te verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen aan zinvolle emissiereducties. Dit is een duidelijk voorbeeld van wat duurzame prestaties in de praktijk betekenen.” – Arjen Struijk, Global Executive Director, Climate & Nature, Anthesis

Boeren ondersteunen en duurzame oplossingen opschalen

Vooruitkijkend zet Anthesis zich in om zijn impact te vergroten, meer boeren wereldwijd te helpen deel te nemen aan koolstofmarkten en bij te dragen aan klimaatactie. Het programma zal boeren blijven voorzien van technische ondersteuning, training en hulpmiddelen om koolstofvastlegging te maximaliseren en klimaatbestendigheid te verbeteren.

“Nu het programma opschaalt, nodigen we boeren, partners en bedrijven uit om zich bij AgriCarbon aan te sluiten op deze reis om zinvolle impact te creëren. Samen kunnen we een toekomst cultiveren waarin elk gewas de planeet voedt.” – Pieter van Niekerk, Principal Sales Manager voor AgriCarbon, Anthesis Zuid-Afrika