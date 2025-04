Om de inzet van boilers die op gas en biogas draaien te verminderen, produceert Heineken Nederland in samenwerking met Eneco voortaan met een grote industriële elektrische boiler stoom voor een deel van de brouw- en verpakkingsprocessen in Zoeterwoude. De e-boiler met een vermogen van 12 MW gaat tot 2029 een toenemende hoeveelheid stoom produceren, om daarna naar verwachting te stabiliseren op een jaarlijkse 43.000 MWh aan stoom. Hiermee draagt Heineken Nederland bij aan het bereiken van HEINEKEN’s wereldwijde duurzaamheidsambities.

In het programma Brew a Better World heeft HEINEKEN haar wereldwijde duurzaamheidsambities weergegeven. Zo streeft HEINEKEN ernaar om in 2030 Net Zero te zijn in al haar brouwerijen wereldwijd (Scope 1 en 2) en in 2040 in de hele keten (Scope 3). Energiepartner Eneco helpt Heineken Nederland om deze ambities in Nederland te realiseren door middel van elektrificatie van Heineken’s thermische energieverbruik, en om voor die elektriciteitsbehoefte zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare bronnen. Zo komt inmiddels tachtig procent van de elektriciteitsbehoefte van de Heineken brouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch van hernieuwbare bronnen. Dit wordt deels opgewekt door eigen windparken en zonnepanelen op de brouwerijterreinen en deels ingekocht van een windpark in Friesland.

Belangrijke stappen voorwaarts in de energietransitie

Samen met Eneco is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan de installatie van de e-boiler in de brouwerij in Zoeterwoude – de grootste bierbrouwerij van Europa – die een deel het thermisch energieverbruik gaat elektrificeren. De energiebehoefte van Heineken Nederland bestaat voor een derde uit elektriciteit en twee derde uit thermische energie. De e-boiler is geïnstalleerd om de inzet van boilers die op gas en biogas draaien te verminderen. “Op het eerste gezicht lijkt de e-boiler op een enorme waterkoker, zoals je thuis een waterkoker hebt. Dat is ook precies de functie van de e-boiler: het verwarmen van water, totdat dit stoom wordt. Dit is de eerste grote e-boiler die we opnemen in ons productieproces en daar zijn we best trots op”, zegt Tjeerd Meijer, directeur van de Heineken brouwerij in Zoeterwoude.

“Voor het behalen van haar duurzaamheidsambities kiest HEINEKEN ervoor om gedurfde stappen te zetten op het vlak van energiemanagement”, stelt Dick Velings, directeur van Eneco Zakelijk. “Door het vertrouwen om samen integraal te kijken naar de mogelijkheden tot elektrificatie binnen de bedrijfsprocessen van het brouwen, zijn aanpassingen zoals de implementatie van een e-boiler mogelijk. Deze werkwijze markeert een belangrijke stap in de richting van het realiseren van een betaalbaar en duurzaam energiesysteem, zonder het bedrijfsproces te verstoren. Het is hiermee een geweldig voorbeeld van de manier waarop Heineken Nederland de industriële elektrificatie wil versnellen.”

De ambitie is om de e-boiler tegen 2029 jaarlijks 43.000 MWh aan stoom te laten produceren. Dat resulteert niet alleen in een CO2- en NOx-reductie, maar levert ook een bijdrage aan de stabiliteit van het energienet. Meijer: “Dit is een grote stap voor Heineken Nederland. Wij geven aan hoeveel stoom er nodig is en Eneco zorgt voor de inkoop van de benodigde stroom om de stoom op te wekken, als de prijzen gunstig zijn. Zo reduceren we onze CO2- uitstoot en blijven de kosten voor verduurzaming betaalbaar.”