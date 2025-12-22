Heineken Nederland neemt deze maand nieuwe elektrische voertuigen in gebruik. Het gaat om de introductie van een volledig elektrische Scania tankbiertruck met een actieradius van ruim 500 kilometer en ook twee compacte tankbierauto’s voor stadsdistributie. Hiermee onderstreept Heineken Nederland de ambitie om in 2030 een volledig emissievrij wagenpark in Nederland te realiseren.

De nieuwe Scania tankbiertruck is uitgerust met een 12.000 liter tankbieropbouw en kan ruim 500 kilometer afleggen zonder tussentijds te laden. Dit maakt de truck ideaal voor intensief dagelijks gebruik door heel Nederland. Heineken rijdt al langer met elektrische vrachtwagens op de Nederlandse wegen, waaronder twee trucks met een bereik van circa 300 kilometer. Met deze nieuwe generatie Scania tankbiertruck kan Heineken het logistieke proces nog efficiënter inrichten. In het begin van 2026 gaat Heineken nog vijf elektrische trucks met een vergelijkbare actieradius in gebruik nemen.

Daarnaast zijn er ook twee compacte tankbierauto’s van 3.000 liter toegevoegd aan het wagenpark. Deze voertuigen zijn speciaal ontworpen voor stedelijke gebieden als Utrecht en Amsterdam, waar zero-emissie zones en milieumaatregelen vragen om innovatieve en toekomstbestendige oplossingen. Dankzij het compacte formaat en elektrische aandrijving kunnen deze tankbierauto’s moeiteloos door de binnenstad navigeren, zonder concessies te doen aan betrouwbaarheid of kwaliteit. Met deze uitbreiding groeit het aantal elektrische tankbierauto’s voor binnensteden naar acht stuks eind 2025.

“Tankbier is het bier dat we verpakkingsvrij in grote tanks leveren. Omdat géén verpakking vaak de allerbeste verpakking is, stimuleren we bij onze klanten actief de overstap van fustbier naar tankbier. Tussen het moment dat ons tankbier, bijvoorbeeld Heineken of Amstel, afgevuld wordt in de brouwerij in Den Bosch en het eerste biertje in een café in Utrecht uit de tap komt, kan zo weinig tijd als vier uur zitten. Met deze nieuwe elektrische trucks laten we zien dat logistieke verduurzaming en kwaliteit perfect hand in hand kunnen gaan.” – Carl van der Wielen, Manager Tankbier Heineken Nederland.