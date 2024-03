HEINEKEN en CSIN (Solatom Indertec Company) hebben ’s werelds grootste zonne-thermische installatie geopend in Quart de Poblet (Valencia, Spanje), met geavanceerde Fresnel-technologie* voor industrieel gebruik. Deze innovatieve Fresnel-technologie speelt een cruciale rol in de overgang naar hernieuwbare thermische energie en sluit aan bij de ambitie van HEINEKEN om tegen 2040 net zero emissies te bereiken in de gehele waardeketen. Deze zonne-thermische installatie is in slechts acht maanden tijd gebouwd en zal naar verwachting jaarlijks ongeveer 1.300 ton CO2-uitstoot verminderen. Tegen het einde van 2024 streeft de brouwerij in Valencia ernaar om op 42% hernieuwbare energie (zowel elektrisch als thermisch) te draaien.

Carmen Ponce, Corporate Affairs Director HEINEKEN Spanje: “In 2020 werd HEINEKEN Spanje de eerste Spaanse brouwerij met 100% hernieuwbare elektriciteit. En we streven ernaar om alle energie die we in de productie gebruiken hernieuwbaar te maken, met projecten zoals de twee zonne-thermische installaties die we in de afgelopen zes maanden hebben geopend, eerst in onze brouwerij in Sevilla en nu in Valencia.”

Miguel Frasquet, technisch directeur van CSIN: “In Spanje hebben we de technologie, het talent en de zonneresources om de industriële decarbonisatie in Europa te leiden. De zonne-thermische installatie in Valencia is een voorbeeld dat bedrijven zoals HEINEKEN bereid zijn de eerste stap te zetten en de verandering te leiden.”

Veelbelovende technologie

De innovatieve zonne-technologie die in het project wordt gebruikt, heet lineaire Fresnel. De lineaire Fresnel, of simpelweg Fresnel, helpt bij het opvangen van zonnestraling en concentreert deze om stoom op te wekken via turbines. In vergelijking met hernieuwbare elektriciteitsoplossingen zoals zonnepanelen en windturbines, bevinden de hernieuwbare oplossingen voor thermische energie zich nog in een vroeg stadium. HEINEKEN ziet het eerste gebruik van Fresnel-technologie op industriële schaal dan ook als een veelbelovende stap om het net zero-doel van het bedrijf te bereiken.

Bij de brouwerij van HEINEKEN in Quart de Poblet resulteert dit in een zonneveld met 6.000 m2 spiegels en 182 Fresnel-modules. Hiermee wordt een piekvermogen van 4 MW thermisch bereikt, wat 10% van de stoomvraag van deze brouwerij in Valencia dekt. Bovendien maakt de opslag van 1,5 MWh het mogelijk om te werken tijdens overgangsperiodes en een deel van de geproduceerde energie in het weekend op te slaan. Deze lancering volgt op de aankondiging van vorig jaar dat HEINEKEN Spanje en Engie de grootste industriële zonne-thermische installatie in Europa hebben geopend. Beide mijlpalen maken deel uit van het streven van HEINEKEN Spanje om tegen 2025 met 100% hernieuwbare energie te brouwen.

Brew a Better World

De Brew a Better World ambities van HEINEKEN richten zich op drie gebieden: duurzaamheid ten aanzien van het milieu verbeteren, het versnellen van sociale duurzaamheid en het bevorderen van verantwoordelijk drinkgedrag. Het bereiken van deze doelen vereist aanzienlijke investeringen, toegewijde uitvoering, voortdurend leren en gedurfde samenwerking. Strategische wereldwijde en lokale partnerships – zoals die met CSIN en Engie – zullen helpen bij het vormgeven van acties, het verfijnen van de aanpak en het vergroten van de positieve impact.

* Bron: Databank van onderzoekscentrum AEE INTEC