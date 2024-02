HEINEKEN en Einride maken eerste vrachtreis tussen Nederland en Duitsland om vrachtvervoer te hervormen. Door de introductie van elektrisch vrachtvervoer, aangedreven door hernieuwbare elektriciteit, tussen de brouwerij van HEINEKEN in Den Bosch, Nederland, en het distributiecentrum in Duisburg, Duitsland, zullen de bedrijven de CO2-uitstoot naar verwachting met 930 ton per jaar verminderen, als eerste stap in de overgang naar gedecarboniseerde vrachttransporten. Dit sluit aan bij de ambitie van HEINEKEN om tegen 2040 net zero CO2-uitstoot te bereiken in de waardeketen, waarbij logistiek 12% van hun totale CO2- uitstoot vertegenwoordigt.

Arjen van der Woude, HEINEKEN’s Director Strategic Sourcing Supply Chain, zei: “Decarbonisatie van logistiek speelt een sleutelrol bij het realiseren van de net zero-ambitie van HEINEKEN. Op dit moment is batterij-elektrisch transport een van de best gepositioneerde technologieën om wegvracht te decarboniseren. Einride heeft de kennis, het netwerk en de ervaring om op lange termijn end-to-end elektrische vrachtdiensten aan te bieden onder competitieve voorwaarden. Hun vermogen om voertuigfabrikanten, transportbedrijven, vervoerders, chauffeurs en autoriteiten samen te brengen om logistiek soepel te organiseren in essentiële delen van ons netwerk maakt hen een geweldige partner.”

De eerste fase van het project bestaat uit de volledige implementatie van het aanbod van Einride. Dit omvat de inzet van elektrische vrachtwagens die worden aangedreven door hernieuwbare energie, de oprichting van laadinfrastructuur en de integratie van het op AI gebaseerde besturingssysteem, Einride Saga, dat het volledige ecosysteem aandrijft. Een eerste vloot van 5 vrachtwagens, van het model Mercedes eActros 300, zal dagelijks tien volle vrachtwagenladingen vervoeren (ongeveer 540 km per vrachtwagen). De laadinfrastructuur die is gebouwd om de routes van stroom te voorzien, is gebaseerd op de Kempower-laadoplossing, geïntegreerd met Saga. Met behulp van op data gebaseerde inzichten zal Saga routes optimaliseren, energieverbruik minimaliseren en nauwkeurig toezicht houden op emissiereducties. Einride heeft geholpen om de CO2-uitstoot van de voertuigen van haar zakelijke partners met maximaal 95% te verminderen in

vergelijking met dieselalternatieven.

Robert Ziegler, General Manager EMEA bij Einride, zei: “Bij Einride, met een zeer ambitieus, duurzaam gedreven team, zien we HEINEKEN als een ideale partner op een duidelijk gedefinieerd pad om CO2-uitstoot te verminderen. Aangezien de ambities van HEINEKEN naar net zero zich uitstrekken over de hele waardeketen, helpen we hen graag dit doel te bereiken door samen te werken aan een elektrificatiereis die landsgrenzen overstijgt.”

Deze samenwerking markeert het begin van een gedeelde ambitie om de CO2-uitstoot verder te verminderen en operaties, chauffeurs en bedrijven over grenzen heen te bevorderen. Bovendien zijn er plannen om deze samenwerking in de nabije toekomst uit te breiden naar andere Europese landen.