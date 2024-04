Nutreco kondigt aan dat al haar vestigingen voortaan elektriciteit zullen inkopen uit hernieuwbare bronnen. Deze stap zal Nutreco’s scope 1 en 2 emissies naar verwachting met ongeveer 22% verminderen, oftewel ongeveer 90.000 ton CO2 per jaar.

Nutreco’s activiteiten gebruiken al 100% groene stroom in acht landen – Ecuador, Spanje, Chili, Portugal, Turkije, Brazilië, Duitsland en Guatemala. Het doel is om eind 2024 over te schakelen op hernieuwbare elektriciteit in alle markten van Nutreco waar groene stroom beschikbaar is. De volgende prioriteit van het bedrijf om dit te bereiken is om over te schakelen op groene stroom in Noorwegen, de VS, Vietnam, China en Canada.

“Deze beslissing is een duidelijke weerspiegeling van Nutreco’s streven om onze uitstoot te verminderen, terwijl we ons doel van Feeding the Future nastreven. Onze prioriteit zal altijd zijn om minder energie te verbruiken, en onze teams over de hele wereld werken hard om dit doel te bereiken. Deze overstap naar hernieuwbare elektriciteit versnelt onze transformatie en positieve impact.” – Claudio Cervellati, Nutreco’s Chief Supply Chain Office

Over Nutreco

Nutreco is een Nederlandse onderneming voor de productie van en handel in diervoeding en vlees. Het internationaal actieve bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amersfoort.