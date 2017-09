Happy Tosti wint Asito Sociale-Innovatieprijs

De Asito Sociale-innovatieprijs is gewonnen door Happy Tosti. Jury Duurzame Dinsdag: “Happy Tosti heeft gewonnen omdat het bedrijf een commerciële horeca-aanpak met sociale betrokkenheid combineert. Dankzij deze aanpak zijn in 2,5 jaar tijd 38 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan geholpen. Streven is om de komende vijf jaar minimaal 500 nieuwe arbeidsplekken te creëren. Een mooi voornemen!”

Happy Tosti

Happy Tosti is een lunchroom met locaties in Hoofddorp, Leiden en Den Haag. De onderneming wil voor iedereen met een arbeidsbeperking een waardevolle en leuke werkplek creëren. Wibe Smulders, Opening Manager Happy Tosti: “Geweldig. Heel leuk om in het zonnetje gezet te worden en dit stimuleert ons alleen maar om heel hard door te bouwen.”

Sociale-Innovatieprijs

De Asito Sociale-Innovatieprijs is onderdeel van Duurzame Dinsdag. De prijs wordt uitgereikt aan projecten die mensen op een duurzame manier dichter bij elkaar brengt, bijvoorbeeld in hun wijk, op school of tijdens een maaltijd. Vorige jaar werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Toen won HackYourFuture. HackYourFuture is een programmeerschool voor vluchtelingen, die vluchtelingen in korte tijd klaarstoomt voor de arbeidsmarkt.

Duurzame Dinsdag

Op Duurzame Dinsdag ontvangt de Staatssecretaris elk jaar inspirerende ideeën uit de samenleving. De beste ideeën krijgen een prijs om hun idee verder te helpen. De prijzen worden door partners van Duurzame Dinsdag uitgereikt in de categorieën energie, natuur, sociale-innovatie en voedsel. Daarnaast is er een algemene Duurzame Dinsdag prijs voor een baanbrekend en sector-overstijgend initiatief en zijn er prijzen voor jeugd en jongeren. De prijzen zijn bedoeld om initiatiefnemers de kans te geven om hun ideeën en verder te ontwikkelen en in contact te komen met het juiste netwerk.

Traditiegetrouw worden alle duurzame ideeën op de eerste dinsdag van september aangeboden aan het kabinet. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur & Milieu) neemt als vertegenwoordiger van het kabinet het Duurzame Dinsdag-koffertje in ontvangst.