Bedrijven die in de decembermaand medewerkers, klanten of relaties op een maatschappelijk verantwoorde manier willen verrassen, hebben daar een nieuwe mogelijkheid voor. De giftcard van ohmygood laat ontvangers kiezen uit duizenden cadeaus van meer dan tachtig sociale ondernemingen die bijdragen aan inclusiviteit, eerlijke handel en een circulaire economie. Hiermee wordt de gestegen vraag naar duurzame kerstpakketten en -cadeaus van zowel bedrijven als consumenten beantwoord. De giftcard is vanaf deze maand in meer dan 800 Albert Heijn-winkels verkrijgbaar.

Nederland is binnen Europa koploper in de recente groei van het aantal sociale ondernemingen die een mooi product combineren met een maatschappelijke missie. Judith Schmitz, oprichter van ohmygood, verbaasde zich erover hoe onbekend en lastig vindbaar deze soms zijn. “Met ohmygood geven we maatschappelijke ondernemingen een podium en maken we het iedereen makkelijker om te kiezen voor cadeaus die bijdragen aan een eerlijke, duurzame en inclusieve wereld. Door te kiezen voor onze giftcard geef je behalve een cadeau ook een goed verhaal én maak je meerdere mensen blij.” Meer dan tachtig pionierende impactmakers sloten zich al aan bij het platform. Gezamenlijk geven ze de ontvangers van de giftcard de keuze uit ruim 2.000 feel good cadeaus: van kleding en sieraden tot speelgoed en van iets voor in huis tot wat lekkers of een dagje weg. Daarmee is ohmygood een antwoord op de gestegen vraag naar verantwoorde kerstpakketten en -cadeaus. Voor bedrijven kan ohmygood de giftcard feestelijk verpakken met een gerecyclede strik, ontwerpen in de eigen huisstijl en digitaal versturen.

Inclusieve soep, shorts en tosti’s

Op ohmygood.nl zijn de bijzondere verhalen achter de cadeaus te lezen. Ze draaien om inclusiviteit, eerlijke handel, een circulaire economie of een combinatie daarvan. Zo besteedt Oma’s Soep een deel van de opbrengst aan activiteiten waarbij eenzame ouderen en jongeren elkaar ontmoeten. Ze koken samen en doen spelletjes terwijl de soep trekt. Vanhulley geeft kleding een tweede leven en vrouwen een tweede kans. Vrouwen die willen werken maar een vooropleiding missen, maken kleurrijke shorts van oude overhemden. En in de vijf vestigingen van Happy Tosti werken mensen met en zonder arbeidsbeperking vrolijk samen.

Eerlijke sieraden en circulaire tassen

De handgemaakte designercadeautjes van Return to Sender geven vrouwen in de hele wereld de mogelijkheid om te sparen, hun kinderen naar school te sturen en financieel onafhankelijk te worden. Nic&Mic verzamelt in Kenia elk jaar meer dan 750.000 teenslippers, waarvan Keniaanse ambachtslieden voor een eerlijke prijs kleurrijke safaribeelden maken. In de klimbossen van Fun Forest loodsen jongeren die moeilijk werk kunnen vinden je door de boomtoppen, zodat jouw én hun zelfvertrouwen groeit. En i-did verwerkt oude bedrijfskleding tot bijzondere tassen. In die tassen, gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zijn bijvoorbeeld nog het groen van oude legeruniformen, het blauw van KLM en het wit van doktersjassen te herkennen.

Foto: Sociale ondernemers (v.l.n.r.) Daphne van ’t Hof, Katja Schuurman (Return to Sender) en Bart Drion (Moyee) op het Social Impact Event van ohmygood. Credits: Perla van Kessel.