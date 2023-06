Nedlin, een industriële wasserij met vestigingen in Elsloo en Hoensbroek, mag zich een ‘certified B Corporation’ noemen, ofwel B Corp. De certificering is een gevolg van 3 generaties lang investeren in een gezond familiebedrijf dat het iedere dag beter wil doen voor klanten, medewerkers en omgeving.

“In 2018 zijn we gestart met een sustainability program”, vertelt Luuk de Win, met broer Stef de eigenaar en directeur van de wasserij. “De ambities die we toen hebben uitgesproken, hebben we weten te realiseren.” Zo bouwde Nedlin de afgelopen jaren de meest duurzame wasserij van Europa. En dat terwijl de bestaande wasserijen in Hoensbroek en Elsloo op het gebied van energie, water en omgeving al veel beter presteren dan in de markt gebruikelijk is.

B Corp

Nu zijn die investeringen beloond met een B Corp-certificering, het meest gewaardeerde internationale assessment voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. B Corp is de enige certificering waarbij niet een product of dienst, maar de volledige organisatie op duurzaamheid getoetst wordt. Om de B Corp-status te behalen, doorlopen bedrijven een strenge evaluatie op de thema’s bestuur, medewerkers, maatschappij, milieu en klanten.

Nedlin blinkt onder meer uit door de transparante structuur met een diverse teamsamenstelling, de rechtvaardige beloningsstructuur en de evenwichtige man-vrouwverdeling. “In het assessment scoren we erg goed op het gebied van transparantie en milieu”, legt Stef de Win uit. “De audit is gebaseerd op 2021, dus de nieuwe wasserij zal een verdere verbetering opleveren. Dat zien we nu al terug in bijvoorbeeld de daling van onze CO2-uitstoot.”

Iedere dag beter

Met de certificering bevindt Nedlin zich in goed gezelschap. Wereldwijd zijn er ruim 5.500 B Corps in meer dan 80 landen en 150 industrieën. Denk aan bedrijven als Tony Chocolonely, Auping, Ben & Jerry’s, Patagonia, Innocent Drinks en Triodos Bank. Stuk voor stuk duurzame bedrijven die aantonen dat winst maken prima samengaat met sociale en duurzame doeleinden. Dankzij het internationale B Corp-netwerk kunnen B Corps elkaar inspireren en helpen met hun missie.

Stef: “De certificering is een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Maar we zijn nog lang niet klaar. We zien nog veel kansen in het besparen van energie en water, waarmee we ook een besparing voor onze klanten realiseren. En we willen onze medewerkers nog meer betrekken bij onze maatschappelijke activiteiten.” Het voeren van het B Corp-label brengt namelijk ook verantwoordelijkheid met zich mee. Luuk: “We tonen leiderschap en geven het goede voorbeeld, maar zullen ook zelf steeds beter moeten presteren. De certificering is een mooie stimulans om het morgen nóg beter te doen.”