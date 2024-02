GS1 Nederland en Stack&Track, een online platform voor emballagebeheer, starten een pilot om efficiëntie, transparantie en duurzaamheid in de (internationale) logistieke sector te vergroten. De bedrijven gaan samenwerken door het GLN register voor locaties van GS1 Nederland te gebruiken binnen het digitale platform van Stack&Track. Op deze manier kunnen bedrijven emballagestromen (RTI’s) identificeren en beheren op basis van ontvangst- en verzendlocaties.

Met een automatische koppeling (API) tussen het GLN register en het Stack&Track-platform, kunnen Stack&Track-gebruikers handelspartners selecteren uit het GLN register. Deze databank voor locaties is onderdeel van het wereldwijde GS1 Global Registry Platform (GRP) en biedt up-to-date en betrouwbare informatie over bedrijven, locaties en hun onderlinge relaties. Zo maken alle organisaties en locaties op het Stack&Track-platform gebruik van dezelfde informatie. Dit zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare gegevensuitwisseling van hogere kwaliteit.

Verduurzamen (inter)nationale emballageketen

“We geloven in het gebruik van geharmoniseerde locatiedata binnen ons platform en de samenwerking met GS1 Nederland als internationale en not-for-profit, netwerk- en kennisorganisatie”, zegt Guido de Neve, salesmanager van Stack&Track over de samenwerking. “We verwachten door het gebruik van correcte data meer efficiënte logistieke beweging en zodoende kostenbesparingen en CO2 reductie te ondersteunen.”

“Door het gebruik van een unieke identificatie van locaties en organisaties met het GS1 Global Location Number (GLN) is tijdrovende en foutgevoelige handmatige registratie en administratie van bedrijfs- en locatiegegevens niet langer nodig. Daarnaast verbetert de kwaliteit van gegevens door het gebruik van het GLN-register met geverifieerde masterdata.” voegt Tom Quets, sector lead binnen GS1 Nederland toe.

Uitbreiding naar meer landen

De pilot in Nederland is gepland voor het eerste kwartaal van 2024 en wordt daarna uitgebreid naar België, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Op 9 februari 2024 presenteren beide partijen hun verhaal tijdens de Logistics Hub op Fruitlogistica, ’s werelds belangrijkste vakbeurs voor de vers fruitindustrie.

Over Stack&Track

Stack&Track is een digitaal platform, dat een alles-in-één oplossing biedt voor het beheren van retourverpakkingen via een mobiele applicatie en een online platform. Met behulp van AI/visietechnologie kan typen en aantallen emballage worden herkend en automatisch worden verwerkt in het online platform dat communiceert met diverse poolers. Voor meer informatie: www.stackandtrack.org.