Stichting MVO-Register neemt de Futureproof Community over van MVO Nederland. Dit online platform verbindt duurzame ondernemers met elkaar door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Stichting MVO-Register helpt bedrijven hun mvo-programma te structureren en hier verslag over te doen. De Futureproof Community past bij de ambitie van MVO-Register, omdat de functie van het matchmakingplatform complementair aan onze bestaande MVO tools. Met de overgang gaan ook de ruim 12.000 members over aan MVO-Register.

“De Futureproof Community is een geweldige verrijking van het aanbod van MVO-Register. Het MVO-Register is sterk in het leveren van tools voor het organiseren van MVO binnen bedrijven. Naast het MVO-takensysteem en de MVO software is met de komst van de Futureproof Community de mogelijkheid ontstaan om elk bedrijf in het MVO-Register ook te helpen met het sourcen of ontwikkelen van duurzame producten en diensten”, zegt Jurgen Hoole, directeur-bestuurder van MVO-Register.

“Hoewel de Futureproof Community veel heeft betekend voor het bij elkaar brengen van duurzame ondernemers in de nieuwe economie, ontwikkelden we in de loop van de jaren andere middelen die voor ons efficiënter werken. Daarom besloten we eind 2021 om met de Futureproof Community te stoppen. Dat Stichting MVO-Register het platform nu overneemt is goed nieuws voor duurzame ondernemers die een plek zoeken om hun duurzame vraag of aanbod met een groter publiek te delen”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder MVO Nederland.

De Futureproof Community is te vinden op www.futureproof.community.