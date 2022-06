CHEP, aanbieder van duurzame supply chain-oplossingen, ontwikkelde samen met BXB Digital (eveneens een dochterbedrijf van de Brambles-groep) een track & trace-systeem dat de bewegingen en locatie van haar blauwe pallets in het poolingsysteem volgt. Als palletpooling-expert zet het bedrijf zo in op meer efficiëntie, transparantie en controle in de supply chain. Met dit project toont het opnieuw de kracht van zijn bedrijfsmodel, gebaseerd op de principes van circulaire economie.

Hamstergedrag

De prijzen voor grondstoffen, brandstoffen, maar ook van hout voor onder meer pallets, zijn de afgelopen maanden sterk gestegen. Bedrijven actief in de supply chain voelen de druk op hun productiviteit en prijzen. Binnen de supply chain groeit de bezorgdheid rond de beschikbaarheid van pallets, omdat er veel verloren geraken of op de zwarte markt terechtkomen. In onzekere en sterk veranderende tijden vertonen zowel consumenten als producenten hamstergedrag. Het inslaan van grote voorraden goederen en grondstoffen en ook pallets kan een verstoring in het vraag- en aanbodpatroon veroorzaken.

Proefproject als digitale oplossing

Palletpooling is een betrouwbare en duurzame oplossing in de supply chain. De blauwe pallets van CHEP worden gedeeld en hergebruikt door fabrikanten en retailers. Maar een poolingsysteem is pas kosten-efficiënt wanneer pallets teruggeven worden, in beweging blijven en het circulaire systeem waartoe ze behoren niet verlaten.

CHEP ontwikkelde in samenwerking met BXB Digital, een dochteronderneming van moederbedrijf Brambles, een digitale oplossing op basis van IoT (Internet of Things) om de operationele efficiëntie van de toeleveringsketens van haar klanten te verhogen. In een proefproject worden een aantal pallets van CHEP uitgerust met track & trace-technologie. Het beoogde doel is de bewegingen van de ladingdragers en de daarop vervoerde producten beter zichtbaar te maken door ze te lokaliseren en zo verloren pallets en dus onnodige palletkosten tot een minimum te beperken.

Voordelen van track & trace-technologie

De trackers die bevestigd worden aan de pallets zorgen voor een volledige zichtbaarheid in de toeleveringsketen. De ingebouwde sensoren rapporteren informatie zoals de locatie en conditie van CHEP’s ladingdragers terwijl ze zich door de supply chain bewegen. Geaggregeerde statistieken over de toeleveringsketen maken het bijvoorbeeld gemakkelijker om goederen gericht en tijdig te identificeren en beheren. Ook op onderbrekingen en andere plotse gebeurtenissen in de bevoorradingsketen kan snel worden gereageerd. De grotere transparantie zorgt voor het volledig in kaart brengen van de keten en de traceerbaarheid van alle goederen. Een positief neveneffect is dat wordt voorkomen dat pallets zoek raken en zo uit het poolingsysteem verdwijnen.

Digitale projecten in Oost- en Zuid-Europa

Het proefproject startte eerder dit jaar in Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal. In totaal namen elf detail- en groothandelaars deel aan de proeven om inefficiënties en de oorzaak van palletverlies in hun supply chains op te sporen. Het project zal binnenkort van start gaan in verschillende landen in Midden- en Oost-Europa.

“Dankzij de Track & Trace-oplossing van CHEP hebben we een betere controle over onze goederen en meer zekerheid in onze operaties”, zegt Jürgen Dietz, logistiek directeur bij de Spaanse voedingsdiscounter DIA Group.