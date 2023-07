Oneindig veel mogelijkheden

De toepassingen van de QR-code van GS1 zijn niet beperkt tot alleen handelspartners. Met één code communiceren handelspartners met elkaar én met de consument.

Direct contact met de klant

Of de klant nu in een winkel staat of een pakket thuis bezorgd krijgt, de klant kan direct worden geïnspireerd en zien hoe het product moet worden gebruikt. Informatie delen via de QR-code van GS1, dat geeft leven aan het product en betrokken klanten.

Traceerbaarheid

Consumenten, handelspartners en overheden willen steeds meer inzicht in de reis van een product. Met de QR-code ga je verder dan productidentificatie en verzamel je alle informatie uit de keten in één code. Met productinformatie, ingrediënteninformatie, traceerbare grondstoffen en onderdelen bied je niet alleen inzicht in de productreis, maar vergroot je ook het consumentenvertrouwen.

Veiligheid

De QR-code van GS1 vergroot de veiligheid van producten, merken en mensen. Met één code bescherm je merkintegriteit, ga je vervalsing tegen én voorkom je de verkoop van producten over de uiterste datum of met een terugroepactie.

Duurzaamheid

Informatie over de duurzaamheid van producten is steeds meer gewenst en gaat niet alleen over producten of productieprocessen, maar ook over het gebruik én wat er daarna gebeurt. Met de QR-code van GS1 deel je eenvoudig informatie van ‘farm to fork’ tot afvalverwerking en recycling

Voorraadbeheer

Een accurate voorraad, afvalvermindering en efficiëntere processen: met de QR-code van GS1 zet je de volgende stappen in voorraadbeheer, met meer inzicht in beschikbaarheid en locatie maar ook betere toepassing van FiFo: First in, First out.