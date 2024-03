Breng je kleding, schoenen of ander textiel op de Europese markt? Dan moet je vanaf 2027 die producten voorzien van een digitaal product paspoort. Het is één van de maatregelen uit de Europese Green Deal, waarmee Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent wil worden. Als aanjager van duurzaamheid in de branche, wacht Groenendijk Bedrijfskleding de wetgeving niet af. Zij voorzien hun producten nu al van zo’n digitaal productpaspoort.

Een transparante en duurzame textielketen

Europa heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. In de Europese Green Deal staan een reeks van maatregelen om de Europese Unie om te vormen tot een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie. De focus ligt daarbij op transparante ketens en milieuvriendelijke en circulaire producten.

Niet wachten, maar doen

Alle bedrijven die kleding, schoenen of ander textiel op de Europese markt brengen moeten van 2027 hun producten voorzien van een digitaal productpaspoort. Met als doel dat alle producten straks duurzamer, beter te recyclen of te hergebruiken zijn. Het duurt dus nog even voordat bedrijven dit moeten doorvoeren. Toch wacht Groenendijk Bedrijfskleding niet af.

“Duurzaamheid zit écht in onze vezels.”: zegt Jaap Groeneweg, algemeen directeur Groenendijk Bedrijfskleding. “We kijken kritisch naar onze keten. Waar is het product van gemaakt, waar komt het vandaan en hoe zorgen we ervoor dat het circular ready is? Al die informatie hebben we al. Dus waarom wachten met het delen van die informatie tot de wet het ons verplicht? Wij gaan graag voor de troepen uit en lanceren daarom nu al ons Digitaal Product Paspoort.”

De basis staat

Al sinds 2021 werkt Groenendijk samen met verschillende partijen zoals Tex.Tracer om de herkomst van producten inzichtelijk te maken. Die verschillende informatiestromen zijn nu gebundeld in één database en getoond in het Digitaal Product Paspoort.

Voor de eerste producten en klanten is het Digitaal Product Paspoort nu beschikbaar. In die kledingstukken zit een QR-code die gescand kan worden en direct informatie geeft over het specifieke product.

Jaap Groeneweg: “Met zo’n 150.000 artikelen in totaal hebben we nog wat werk te verzetten, maar het begin is er. Klanten kunnen nu al QR-codes in hun kleding scannen die laten zien waar het product vandaan komt, hoe je het moet onderhouden én hoe je het, als het product aan het eind van zijn leven is, kunt inleveren voor recycling of refurbishment.”