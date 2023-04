Sinds de invoering in 1973 staat de barcode op meer dan 1 miljard producten en de ‘beep’ bij een kassa is een universeel geluid dat iedereen kent. Hoewel deze technologie al vijf decennia lang onder ons is, ligt er nog een veelbelovende toekomst. De volgende generatie barcodes staat klaar om toegang te geven tot allerlei soorten informatie: voor consumenten, bedrijven én de planeet.

Barcodes – volgens de BBC een van de belangrijkste uitvindingen van de 20e eeuw – hebben de manier waarop we winkelen onherroepelijk veranderd. Vroeger moesten kassamedewerkers handmatig prijzen invoeren, met lange wachtrijen en fouten tot gevolg. De barcode heeft ook de nauwkeurigheid van voorraden en de bevoorradingssnelheid verbeterd en lege schappen namen af. Streepjescodes openden ook de deur naar nieuwe technologieën, zoals de self-checkout, waarbij de consument artikelen scant en betaalt.

Nederlands tintje aan de barcode

Albert Heijn bracht na een bezoek aan de Verenigde Staten de barcode naar Nederland. In 1976 werd in een Heemskerkse supermarkt de eerste Nederlandse streepjescode gescand op een pak Douwe Egberts koffie. Meneer Albert Heijn destijds: “Ik heb met voldoening staan kijken naar de eerste scan en dacht: Allemachtig, het werkt echt!”.

Volgende generatie staat klaar

De volgende generatie barcodes, zoals QR-codes met een gestandaardiseerde link (GS1 Digital Link), zal ons leven radicaal veranderen. Mirjam Karmiggelt, CEO van GS1 in Nederland: “Wil je het verhaal achter een product weten en waar het vandaan komt? Of het allergenen bevat of biologisch is? Hoe het kan worden recycled? Als je een QR-code scant met daarin een gestandaardiseerde link met een artikelcode kun je antwoorden geven en krijgen op al deze vragen. In plaats van naar slechts één website te verwijzen, zoals tegenwoordig gebruikelijk is, kun je naar een oneindig aantal bronnen linken. En het is dan ook niet meer nodig om verschillende barcodes op een verpakking te zetten.”

QR-code als sleutel voor digitale transformatie

Met de 2D barcodes (QR-code) worden de fysieke en online wereld aan elkaar geknoopt en een wereld aan data toegankelijk gemaakt over alledaagse producten zoals pindakaas, een boormachine of een spijkerbroek. Deze nieuwe codes kunnen toegang geven tot ongekende hoeveelheden informatie om bedrijven, wetgevers, consumenten en patiënten te helpen betere beslissingen te nemen en beter geïnformeerd te zijn.

QR-codes helpen wetgevers bijvoorbeeld om de herkomst van producten te volgen en de veiligheid van producten te waarborgen. Voor consumenten helpt het om weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen en producten te vinden die aan hun behoeften voldoen. Voor patiënten helpt het hun medische geschiedenis bij te houden en belangrijke gezondheidsinformatie te krijgen. En producenten kunnen met aanvullende informatie of loyaltyprogramma’s consumenten aan zich binden.

Wereldwijde ambitie

Wereldwijd is door bedrijven afgesproken dat de 2D barcode in 2027 breed geaccepteerd en gebruikt wordt in de retail. Karmiggelt: “Gezien alle voordelen van de nieuwe barcodes hoeft niks fabrikanten en retailers in de weg te staan om ze nu al te gebruiken. Als we overgaan op de volgende generatie barcodes mét de GS1 standaard, kunnen we deze technologie daadwerkelijk gebruiken voor een efficiënte en duurzame economie, duurzamer winkelen voor consumenten en patiëntveiligheid. Al 50 jaar zijn we niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven of de zorgsector. En die meerwaarde blijven we bieden.”