GRRR als eerste Creative Digital Agency in de Benelux B Corp gecertificeerd

Creative Digital Agency GRRR heeft een B Corp-certificering binnen gesleept. Het B Corp-certificaat is een onafhankelijk internationaal keurmerk voor bedrijven die, naast winst, mens, milieu en maatschappij centraal stellen.

Om het keurmerk te verdienen gaan bedrijven door een streng assessment dat driejaarlijks herhaalt wordt. Als eerste digital agency in de Benelux met dit certificaat wil het bureau de rest van de Nederlandse creatieve en tech-scene mee over de streep trekken om zich aan te sluiten.

Nederland loopt hierin achter maar het kan nu snel gaan; WeTransfer is net B Corp geworden en Bol.com heeft een speciale B Corp-sectie. GRRR draagt er graag aan bij om deze trend door te zetten.

“Internationaal zien we dat grote agencies als Havas London al aan boord zijn. We roepen de Nederlandse bureaus en techbedrijven op om dit voorbeeld te volgen” aldus Rolf Coppens, Creatief Directeur van GRRR.

Waarom de B Corp-beweging hoognodig is

GRRR ziet dat design en tech, en vooral de combinatie van beide, veel goeds heeft gebracht en nog steeds kan brengen. Maar dat we als samenleving behoedzaam moeten zijn met innovatie.“Inmiddels weten we dat moderne technologie ook democratieën kan ondermijnen en zelfs de mensenrechten uitholt – en het wordt steeds complexer, machtiger en alomtegenwoordig. Juist omdat de ontwikkelingen in ons vakgebied zo snel gaan moeten we hiervoor niet alleen naar overheden kijken maar ook zelf verantwoordelijkheid nemen” aldus Rolf Coppens, Creatief Directeur en partner van GRRR. Volgens Coppens mag dit nog een stap verder gaan: “We streven ernaar om de B Corp als rechtspersoon erkend te krijgen naast de B.V. en de N.V., zoals dat in veel andere landen al het geval is. Hiertoe ligt al een initiatiefnota bij de regering.”

Purposekeurmerk tegen greenwashing

“Ja, Nederlandse bedrijven hebben het steeds vaker over purpose. Alleen durven ze hier nog te vaak geen consequenties aan te verbinden” aldus Jim Driesen, Marketing Strateeg bij GRRR. Het B Corp certificaat helpt om het kaf van het koren te scheiden als om purpose gaat. “Waarom niet veel meer bedrijven B Corp zijn? Als (aspirant-) B Corp moet je echt met de billen bloot, niet ieder bedrijf durft dat nog aan. Je ontvangt een score en die is openbaar. Wat helaas ook meespeelt is de nog gebrekkige naamsbekendheid van B Corp in Europa. Daar willen wij verandering in brengen. Als digitaal bureau delen we onze kennis op het gebied van strategie, design en tech met het netwerk zodat iedereen ervan kan profiteren.”

Daad bij het woord

GRRR staat ervoor open om gelijkgestemde bedrijven te helpen met het behalen van hun B Corp-certificaat. Het bureau dat onder de digitale tech en design partner is van The Ocean Cleanup en Stedelijk Museum Amsterdam deelt daartoe graag zijn kennis binnen het B Corp netwerk. “We delen op onze website wat voor publieke impact we zelf maken en welke impact we halen via onze klanten” aldus Jim Driesen. Want zo vervolgt hij: “B Corp gaat ook heel erg over samenwerken met gelijkgestemden, zo zijn we bijvoorbeeld in gesprek met WeTransfer om als B Corps samen op te trekken.”