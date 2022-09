Arte is vereerd en trots om zich vanaf augustus 2022 een ‘B Corporation’ te mogen noemen. De B Corp-certificering is een internationale certificering voor bedrijven die een grote, positieve impact hebben op mens, milieu en maatschappij. Als ‘B Corporation’ laat Arte zien koploper te zijn op het gebied van duurzaam ondernemen en sluit het aan bij een beweging van bedrijven als Patagonia, Fairtrade Original en Mud Jeans. Bedrijven die niet de beste ter wereld willen zijn, maar wel het beste vóór de wereld willen zijn.

Niels van den Beucken, Algemeen Directeur van Arte: “We laten zien dat je als bedrijf grote impact kunt maken wanneer duurzaamheid in je DNA zit. Arte is en blijft de aanjager van positieve verandering in de gehele waardeketen van groeve tot en met eindproduct. De B Corp certificering is een mooie mijlpaal, maar we zijn er nog niet. In de komende jaren willen we continue stappen blijven zetten om meer positieve impact te creëren, voor nu en toekomstige generaties. Eén steen maakt het verschil.”

‘B Corporations’ zijn organisaties die voldoen aan de hoogste normen op het gebied van duurzaam ondernemen en niet alleen winstgevendheid nastreven. Om B Corp gecertificeerd te worden, is het hebben van mooie intenties niet genoeg. Arte heeft een zeer uitgebreid ‘B Impact Assessment’ afgerond. Dit assessment moet worden onderbouwd met harde cijfers, om aan te tonen dat mens, milieu en maatschappij het uitgangspunt zijn. Om het certificaat te behalen moet worden aangetoond door bedrijven dat ze op een verantwoorde manier omgaan met energievoorziening, afval- en watergebruik, werknemerscompensatie, diversiteit en bedrijfstransparantie. Het ‘B Impact Assessment’ wordt iedere drie jaar opnieuw uitgevoerd. Arte zal daarom blijven verbeteren op deze vlakken en zich toewijden aan het verder verankeren van deze doelen in haar bedrijfsvoering.

Tessa van Soest, Executive Director van B Lab Benelux: “Wij zijn enorm blij dat Arte een B Corp is geworden. Hun jarenlange ervaring met onder meer milieu- en arbeidsveiligheid in de keten is een inspiratie voor anderen. Daarbij helpt het ons aan te tonen dat succesvol zijn als bedrijf er echt anders uit kan zien. Dat het net zoveel over mensen en over de planeet gaat, als over winst.”