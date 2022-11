TheOTCLab, een snel groeiend medisch bedrijf in zelfzorgproducten mag zichzelf een “B Corporation” noemen: hét internationale keurmerk voor organisaties die naast groei ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen.

B Corp is een internationaal keurmerk voor bedrijven die met hun producten en diensten een belangrijke bijdrage leveren aan een betere wereld. Bedrijven met een dergelijk certificaat laten zien dat je een positieve impact kunt maken én commercieel succesvol kan zijn. B Corp hanteert daarbij een holistische benadering en kijkt naar de gehele bedrijfsvoering. Het certificeringsproces is streng en een bedrijf kan alleen het keurmerk verkrijgen wanneer het in elk onderdeel van de bedrijfsvoering goed scoort op het vlak van sociale en ecologische prestaties, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie. Het is een uitgebreid traject dat maanden of zelfs jaren in beslag kan nemen en waarbij een grootschalig bedrijfsonderzoek wordt uitgevoerd.

Een positieve impact

Bij TheOTCLab kijken we altijd vooruit en stellen we onszelf vragen als ‘waar willen we in de toekomst staan’ en ‘hoe kunnen we ons bedrijf laten groeien’. Maar het gaat niet alleen om groei en financiële resultaten. Het gaat er ook om een gezond bedrijf te zijn dat klaar is voor de toekomst en dat rekening houdt met andere factoren, waardoor winst en positieve impact in evenwicht worden gebracht.

Albert Swane, CEO van TheOTCLab: “We zijn erg trots op het verkrijgen van dit certificaat. De start van onze reis naar duurzaamheid en het creëren van waarde voor de samenleving begon met onze missie om hoogwaardige en betaalbare zelfzorgproducten makkelijk toegankelijk te maken voor mensen wereldwijd op een duurzame en verantwoorde manier. De afgelopen jaren hebben we daarom de nodige stappen gezet. Dat TheOTCLab is gecertificeerd als B Corp is een belangrijke mijlpaal in onze duurzame missie. Het biedt daarnaast ook toegevoegde waarde voor onze klanten door de bevestiging dat wij op de juiste manier zaken doen.”

Met het verkrijgen van het B Corp certificaat sluit TheOTCLab zich aan bij een wereldwijde gemeenschap van meer dan 5.000 bedrijven in meer dan 80 landen zoals Tony’s Chocolonely, Patagonia, Ben & Jerry’s, Auping, Dopper en Triodos Bank. In Nederland hebben 378 bedrijven dit certificaat.

Over TheOTCLab

TheOTCLab is een jong en dynamisch bedrijf voor over-the-counter gezondheidsproducten gevestigd in Amsterdam en met een wereldwijde aanwezigheid in meer dan 30 landen. Wij zijn sinds 2016 actief op het gebied van productontwikkeling, export, in-licensing en distributie. TheOTCLab is zowel merkeigenaar als distributeur voor verschillende merken. Voorbeelden van merken in ons portfolio zijn: Kidsner, Dr. Yglo, Audispray, Breathe Right en Just For Men. TheOTCLab is onlangs uitgeroepen tot één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland en heeft daarmee de FD Gazellen award 2022 gewonnen.