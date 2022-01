Grote merken stellen Nederlandse consument teleur op het gebied van duurzaamheid

De Authenticity Gap-meting is een onderzoek van FleishmanHillard, een van de advieslabels van de Omnicom PR Group. FleishmanHillard lanceerde het Authenticity Gap-onderzoek voor het eerst in 2012 om te bepalen in hoeverre de verwachtingen van consumenten ten aanzien van bedrijven overeenkomen met hun ervaringen. Periodiek ondervragen we geïnformeerde consumenten uit meerdere landen over meer dan tweehonderd bedrijven in twintig sectoren. De uitkomsten laten zien hoe authentiek merken en organisaties zijn, waar ze tekortschieten en hoe ze zich verhouden tot hun concurrenten in de sector als het gaat om wat ze de klant bieden, maatschappelijke resultaten en managementgedrag.

Het Authenticity Gap-onderzoek is voor de derde keer uitgevoerd in Nederland. De eerste meting in Nederland vond plaats in 2014 en de tweede in 2018. De meting van oktober 2021 in Nederland is uitgevoerd via een online vragenlijst van 25 minuten onder circa 1000 Nederlandse geïnformeerde consumenten. Dat zijn individuen die bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij een van de tien onderzochte sectoren: agribusiness, airlines, biotech, chemicals, consumer electronics, food & beverage, insurance, medical devices, pharma en smart home devices.