Het weekend van Black Friday en Cyber Monday 2022 (BFCM) is in ontwikkeling: van de massale koopjesjacht die het was, wordt het in 2022 een langere periode waarin consumenten bewuster, duurzamer en met oog voor kwaliteit winkelen. Dat blijkt uit onderzoek* door Sapio Research in opdracht van Shopify. Zo kiest 40 procent van de consumenten er bewust voor om te shoppen met BFCM, voordat de prijsstijgingen door inflatie echt voelbaar worden. Een belangrijke voorwaarde voor aankopen is kwaliteit: 75 procent wil tijdens BFCM geld besteden aan producten van hogere kwaliteit die langer meegaan.

Consument en ondernemer stellen duurzaamheid boven stijgende kosten



Er mag dan hoge inflatie zijn, toch shopt de Nederlandse consument groen: 60 procent is op zoek naar duurzame producten die geen afbreuk doen aan hun normen en waarden over duurzaamheid. 59 procent van de Nederlandse consumenten is bereid langer op een artikel te wachten wanneer het van een duurzaam merk komt; en ondernemers kunnen daar hun voordeel mee doen. De wil hiervoor is er, 75 procent van de Nederlandse ondernemers zet hun plannen voor verduurzaming – ondanks hun stijgende kosten – door.

Consument waardeert connectie



Loyale klanten zijn altijd belangrijk, zeker in onzekere tijden. Zo’n 34 procent van de Nederlandse consumenten stapt bijvoorbeeld naar de concurrent voor een beter product. Ondernemers doen er daarom goed aan te investeren in kwalitatieve, duurzame producten en hun relatie met de consument, om de kans op omzetverlies te verkleinen.

Mel van Lieshout, country manager Nederland bij Shopify: “85 procent van de Nederlandse retailers geeft aan dat het nu door inflatie belangrijker dan ooit is om een connectie te hebben met je klant. In lijn hiermee wil een meerderheid van de Nederlandse consumenten (64%) bijvoorbeeld dat merken van tevoren al communiceren over aanbiedingen voor BFCM. Daar kunnen retailers hun voordeel mee doen en loyaliteit creëren door contact te onderhouden. Tegelijkertijd shopt de Nederlandse koper bewust voor kwaliteit en duurzame producten; een trend die we al langer opmerken. Dit biedt kansen voor ondernemers om hierop in te spelen en hierin te voorzien; om zelf te verduurzamen, meer waarde uit hun merk te halen en van klanten op den duur loyale merkambassadeurs te maken.”

Een goed voorbeeld van loyaliteit opbouwen en in communitybuilding denken is Shopify-merchant Human Playground. In september lanceerde op Netflix wereldwijd Human Playground, een concept van Hannelore Vandenbussche met Idris Elba, over waarom we als mens sporten en spelen. Hierbij hoort ook de Shopify-webshop die eerder dit jaar live ging, waarvoor Human Playground een platform zocht om internationaal te kunnen groeien, en om de connectie aan te gaan met fans van de serie.

Die connectie aangaan is belangrijk voor Shopify-merchant Thim Janssen, CEO e-commerce bij Human Playground: “We werken er hard aan om ons merk op de kaart te zetten en bouwen aan een community van fans. Een community bouwen past bij ons, want sport en spel gaat – aan wie op de wereld je het ook vraagt – om één ding, en dat is verbinding. We beseffen hoe belangrijk die connectie is. Die willen we hebben via onze kanalen. We zien onze producten vooral als verhalen die mensen inspireren om een connectie te maken, en dat is waar we ons het hele jaar voor inzetten, of het nu Black Friday is of niet.”

*Methodologie: Online onderzoek uitgevoerd door Sapio Research, namens Shopify, onder 24.009 consumenten en 9.012 bedrijven met minder dan 1.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Nederland, Zweden, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, de VS en Canada. In Nederland werden 2.002 consumenten en 400 ondernemers ondervraagd. Het onderzoek vond plaats tussen september en oktober 2022.