Samenwerken aan het versnellen van de eiwittransitie. Dat is de missie van Plant FWD: een nieuw internationaal event voor start-ups, producenten, retailers, investeerders en change-makers in de voedingssector. Met een ‘Supermarkt van Verlangen’, verschillende sprekers en ruimte om mee te denken aan oplossingen biedt Plant FWD alle ingrediënten om zelf mee te bouwen aan oplossingen om de balans in onze voedselconsumptie terug te brengen. De eerste editie van Plant FWD vindt plaats op 18 april 2023 in Theater Amsterdam.

Jaarlijkse check-in versnelt hoognodige verandering

De afgelopen decennia zijn we aanzienlijk meer dierlijke producten gaan eten. Op dit moment wordt 60% van onze eiwitbehoefte uit dierlijke producten gehaald, een verhouding die niet duurzaam en niet meer houdbaar is. Plant FWD streeft ernaar de transitie te versnellen van de huidige 40% naar de doelstelling van 50% plantaardige eiwitten in 2030.

Initiatiefnemers Maartje Nelissen, Marcel van der Heijden en Tom van Duijn hebben grote ambities: ‘‘We hebben Plant FWD opgezet om grote impact te maken. In Nederland hebben we de agrarische kennis om op grote schaal gewassen te kweken, we hebben de innovatiekracht en de technologie om deze te verwerken en we hebben fantastische talenten, ondernemers en start-ups die de consument verleiden om meer plantaardig te gaan eten. Nu is het tijd om dit ecosysteem nog meer met elkaar te laten samenwerken en ervoor te zorgen dat Nederland ook daadwerkelijk de voortrekkersrol in de eiwittransitie pakt.”

Plant FWD moet hét jaarlijks terugkerend check-in moment worden om te kijken waar we in Nederland en wereldwijd staan in de transitie. Samenwerking staat centraal op het event, onder andere door de matchmaking tussen start-ups, investeerders, corporate partners en nieuw talent te faciliteren en zo nieuwe samenwerkingsverbanden te laten ontstaan.

Programma eerste Plant FWD conference

Met journalist en filmmaker Ikenna Azuike als moderator en o.a. oud-commando Ray Klaassens, hoofd Sustainability UK en Benelux van Oatly Shaunagh Duncan en bedenker van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel Isabel Boerdam als eerste bevestigde sprekers, biedt Plant FWD een podium aan impactvolle initiatieven en ideeën. Naast luisteren, zullen bezoekers ook met elkaar in gesprek gaan in verschillende break-out sessies waarin thema’s als het bouwen van een eigen merk, het verleiden van de consument en het ontwikkelen van commerciële strategieën worden besproken. Tot slot zal er een ‘Supermarkt van Verlangen’ te vinden zijn op locatie waarin nieuwe en innovatieve producten van de deelnemende bedrijven worden getoond.

Founding partners

Het Plant FWD 2023 congres wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. Amsterdam Trade & Innovate, Provincie Noord-Holland, The Protein Community, Oatly, Food Inspiration Magazine, Theater Amsterdam, The Farm Kitchen, Impact Hub en Young Perfect. Op dinsdag 18 april van 09:30 tot 17:30 uur vindt het congres plaats in Theater Amsterdam. Overigens vindt dezelfde dag in Bussum het grote duurzaamheidscongres Purpose Day XL plaats met onder meer Paul Polman als spreker.

Foto: V.l.n.r.: Oprichters Marcel van der Heijden, Tom van Duijn en Maartje Nelissen