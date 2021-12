‘Groentesnoepjes’ meest misleidende product van het jaar

Yummy Veggie Candy van Let’s is door de Nederlandse consument gekozen als meest misleidende product van 2021. Daarmee wint het de jaarlijkse Gouden Windei verkiezing van voedselwaakhond foodwatch. Let’s beveelt haar ‘verantwoorde’ groente- en fruitsnoepjes ‘Veggie Candy’ zes keer per week aan voor kinderen, waarvan één keer voor bij het sporten. Dit terwijl iedere portie voor bijna de helft uit suikers bestaat. Met een overweldigende meerderheid van 70% van de stemmen verslaan de groentesnoepjes de andere twee genomineerden (‘Poké Bowl met lekker veel groente’ van Knorr en ‘Recyclebare kroepoekzakken’ van Conimex). In totaal zijn er meer dan elf duizend stemmen uitgebracht. Foodwatch heeft de prijs uitgereikt bij Let’s en maakt hiervan verslag op Instagram.

Nicolette van Dam niet akkoord met de verkiezing

Nicolette van Dam kwam met groentesnoepjes van Let’s: een nieuwe vondst voor kinderen om, in haar eigen woorden, ‘de groente op hun bordje te krijgen’. Terwijl het om snoepjes gaat, die vooral uit suikers bestaan en wat concentraat van bieten- of fruitsap. Let’s gebuikt het imago van groente en fruit om een ongezond product op te poetsen, terwijl de snoepjes nog steeds evenveel suiker bevatten als gewone snoepbeertjes.

Volgens Nicolette van Dam is de nominatie van de groentesnoepjes voor de Gouden Windei verkiezing ‘niet juist’. Niet minder dan 7806 consumenten denken hier echter anders over: ze voelen zich misleid. In een reactie op de nominatie van de groentesnoepjes, na de lancering van de verkiezing op 20 november, schrijft Nicolette van Dam aan foodwatch: “Want hoewel Foodwatch van mening is dat groente en fruit gebruiken een valse marketingtruc van ons is, zijn wij ervan overtuigd dat groente en fruit juist de mooiste ingrediënten zijn om heerlijke producten te maken… En dat is geen marketingtruc, maar voor ons simpelweg een feit.”

Nicole van Gemert, directeur van foodwatch: “Groentesnoepjes klinken te mooi om waar te zijn, en dat is het ook. Als je wat groentesapconcentraat in je producten wil verwerken, prima. Maar dit product heeft niets te maken met groente en fruit eten en kan zelfs contraproductief werken. Als je toch die schijn wekt is het niet alleen een marketingtruc, maar ook misleidende marketing.” Volgens foodwatch is het voor ouders heel belangrijk dat ze een weloverwogen keuze kunnen maken. Snoep dat zich onterecht het gezonde imago van groente en fruit aanmeet bemoeilijkt deze keuze. De groentesnoepjes hebben niets te maken met een gezond stuk groente en fruit eten en moeten dan ook niet – op welke manier dan ook – zo worden gepresenteerd.

Ook volgens het Voedingscentrum zijn de groentesnoepjes een terechte winnaar. Expert voeding en gezondheid Iris Groenenberg van het Voedingscentrum: “Dit soort producten zien we vaker, waarbij het gezonde imago van groente en fruit wordt gebruikt als slimme marketingtruc. Maar ze hebben weinig meer te maken met groente en fruit. Klinkt gezond(er), maar is het vaak niet. Het zijn gewoon snoepjes die bestaan uit geconcentreerd vruchtensap en stroop. Dat is ook gewoon suiker. Wil je je kind meer groente laten eten, zet dan vaker een bakje snoeptomaatjes of stukjes appel op tafel. Geef het als broodbeleg. Of als snack wanneer jij aan het koken bent.”

Uitreiking van de prijs

Foodwatch heeft ‘de prijs die niemand wil winnen’ van de Gouden Windei verkiezing overhandigd aan een vertegenwoordiger Let’s. Nicolette van Dam wilde zelf alleen schriftelijk op de prijs reageren en plaatste ook een bericht op instagram: “Ik heb het Gouden Windei gewonnen en dat is natuurlijk nooit onze ambitie geweest met Let’s. Ik vind het heel erg goed dat deze prijs bestaat en we gaan de feedback over de communicatie ook zeker meenemen.” Het Gouden Windei is samen met de directeur en collega’s van foodwatch op pad gegaan om de prijs te overhandigen aan Let’s. Nicole van Gemert: “Hopelijk blijft de prijs nog een tijdje bij Let’s pronken, zodat consumenten direct kunnen zien dat het hier om een misleidend product gaat. Want daar gaat deze prijs over: voor eerlijkheid en transparantie, tegen mooipraatmarketing en sjoemelreclames.”

De voedselwaakhond wil dat Let’s de communicatie over de ‘Veggie candy’ op de verpakking, website en sociale media gaat aanpassen. Foodwatch eist ook dat Unilever stappen gaat ondernemen om de andere twee kandidaten van de Gouden Windei verkiezing minder misleidend te maken. ‘Poké Bowl met lekker veel groente’ van Knorr (Unilever) heeft 2562 stemmen; de ‘Recyclebare kroepoekzakken’ van Conimex 787.

Het Gouden Windei is dit jaar voor de elfde keer uitgereikt. Met het Gouden Windei legt foodwatch ieder jaar weer de vinger op de zere plek. Van Gemert: “Hoe meer we misleiding aan de kaak stellen, hoe eerlijker, veiliger en gezonder de producten worden”. In de afgelopen jaren hebben meer dan 120.000 consumenten hun stem uitgebracht.

Foto: Het Gouden Windei reikt de prijs van het meest misleidende product van het jaar ceremonieel uit aan Let’s.