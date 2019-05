Groenendijk Bedrijfskleding behaalt GSES-certificaat op 4 pijlers rond Duurzaamheid

Vandaag kreeg Groenendijk Bedrijfskleding uit Woerden het GSES Certificaat uitgereikt door Control Union Certifications. Met het GSES certificaat heeft Groenendijk Bedrijfskleding een internationaal en onderscheidend certificaat in handen. Met het Global Sustainable Enterprise certificaat toont Groenendijk Bedrijfskleding aan dat haar werkzaamheden voldoen aan strenge eisen op het gebied van Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Maatschappelijk verantwoord inkopen, Circulair ondernemen en CO2 reductie.

“Wij streven ernaar om als bedrijf de circulaire transitie verder te helpen. Wij geloven dat het een teamspel is. Groenendijk alleen kan niet de wereld veranderen, wel kunnen we met ons handelen bijdragen, inspireren en activeren’’ Marien Groenendijk | Algemeen Directeur

De GSES certificeringen van Groenendijk Bedrijfskleding tonen aan dat het ambitieus is en duurzaamheid doorvoert op alle niveaus in de organisatie. Voorbeelden zijn het Textilepoint retoursysteem, circulair productdesign en het recent circulair verbouwde bedrijfspand.

Over het Nationaal Duurzaamheid Instituut & GSES System

De internationale holistische GSES norm is gebaseerd op GRI, ISO 9001:2015 (HLS), ISO 26000, ISO 20400, ISO 14064-1, ISO 50001, BS 8001. In Nederland is het GSES platform en de Global Sustainable Enterprise standaard in augustus 2018 gelanceerd, in Nederland is erg veel animo voor deze internationale standaard door de metabenadering en vrijstellingsmodule die hierin is opgenomen. Er doen in ons land al veel bedrijven mee in diverse sectoren zoals Philips, HMC Heerema, Bayards, Enviu, Peterson en Capgemini. De Global Sustainable Enterprise standaard meet op organisatieniveau, ketenniveau en productniveau. De scores van Groenendijk Bedrijfskleding tonen aan dat het behoort tot de koplopers op gebied van duurzaamheid én circulariteit.

Over Groenendijk Bedrijfskleding

Groenendijk Bedrijfskleding is van oorsprong een familiebedrijf uit Woerden. In 1997 begon Marien Groenendijk met de verkoop van bedrijfsschoenen, inmiddels is Groenendijk dé totaalleverancier van bedrijfskleding, bedrijfsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen in de Benelux. Daarnaast is Groenendijk eigen producent met diversen collecties. Centraal vanuit het groene hart verzorgt Groenendijk onder andere het logistieke traject en bewerkingen zoals bedrukking, borduring en vermakingen. Het hoofdkantoor en distributiecentrum bevinden zich in Woerden. Ook is hier een atelier, showroom en winkel gevestigd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van Groenendijk. ‘’Wij vinden het van groot belang dat de producten die wij dagelijks in- en verkopen onder goede omstandigheden en zo duurzaam mogelijk worden gemaakt. We werken hard aan circulaire producten en diensten. De textielindustrie kent vele uitdagingen en wij zetten ons in om deze uitdagingen te tackelen. We zijn trots op onze scores, maar we zijn nog lang niet klaar.’’ Martijn de Jong | CSR Manager

Sustainable Footprint van Groenendijk producten

Groenendijk Bedrijfskleding meet niet alleen hun eigen organisatie op duurzame thema’s maar ook de producten die zij verkopen. Dit doen ze met de Sustainable Footprint (voor producten/projecten) die onderdeel is van het Global Sustainable Enterprise System, de Sustainable Footprint geeft aan hoe circulair, gezond en milieuvriendelijk een product is. Verder zie je hoeveel pesticiden er in het productie proces van een product zijn gebruikt en hoeveel procent recycled content erin zit.

Groenendijk bedrijfskleding heeft al een Bill of Materials samengesteld van een veiligheid vestje op het GSES platform waar een mooie Sustainable Footprint uit is gerold, ook dit product van Groenendijk is gecertificeerd. Op een Sustainable Footprint staat ook de QR code die linked naar de footprint pagina zodat eindgebruikers na een product te hebben gescand alle data en informatie kunnen inzien.

Foto: De overhandiging van het certificaat door Gerard Blijleven van Control Union Certifications en directeur van CPlus certificeringen, met directeur Groenendijk Bedrijfskleding Marien Groenendijk en CSR Manager Martijn de Jong.