Bij Cordstrap -specialist in het veilig zekeren van transport uit Oostrum- staat verduurzamen al geruime tijd hoog in het vaandel. Om te werken aan duurzame ontwikkelingen is er een speciaal Environment, Social & Governance (ESG) team samengesteld. Samen met experts en partners werkt dit team hard aan duurzame impact. Groendus treedt op als partner om het energiebeheer van Cordstrap onder de loep te nemen en te verduurzamen. Het leasen van een zonnecentrale met 4800 zonnepanelen en 6 laadpalen is hierin een belangrijke eerste stap.

Koploper in verduurzamen

Het thema duurzaamheid is Cordstrap niet onbekend. Eerder dit jaar heeft EcoVadis de duurzaamheidsinspanningen van Cordstrap beloond met de Gold Sustainability Rating. EcoVadis, een van de grootste leveranciers van duurzaamheidsratings, beoordeelt de duurzaamheidssystemen van bedrijven op vier kerngebieden: Milieu, Bedrijfsethiek, Arbeids- & Mensenrechten en Duurzaam Inkopen. Met de Gold rating behoort Cordstrap tot de top 5% van bedrijven wereldwijd en de top 1% van bedrijven in de transportsector op het gebied van duurzaamheid.

Marc Janssen, VP Operations Cordstrap: ‘Cordstrap heeft altijd geloofd dat het beter kan. Zo is ons bedrijf begonnen met een innovatie voor het zekeren van ladingen, en vanuit diezelfde spirit nemen we ESG al geruime tijd serieus. Wij zijn altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden om verder te verduurzamen. Bij dit project voorzien ruim 10.000 vierkante meter zonnepanelen circa 46% van onze energiebehoefte on site. De overige 54% leveren we terug aan het elektriciteitsnet. Daarmee leveren we op jaarbasis stroom voor ruim 370 huishoudens en zal onze CO2-uitstoot jaarlijks met 443.605 kg afnemen. Dit geeft een goede besparing op energie én het past perfect binnen ons doel om optimale klantwaarde te realiseren met een zo beperkt mogelijke CO2 footprint.’

Een soepele samenwerking



Vele delen van het land kampen met overbelasting van het energienet. Bij Cordstrap, gevestigd in Oostrum in Limburg, is er echter nog voldoende ruimte om de zelfopgewekte stroom terug te leveren op de momenten dat de stroom niet voor eigen productie wordt gebruikt.

Na een succesvolle SDE-subsidieaanvraag is de centrale inmiddels opgeleverd. Ook zijn er 6 wandladers, met in totaal 12 laadpunten, in de zonnecentrale geïntegreerd. Medewerkers, relaties en leveranciers van Cordstrap laden hun elektrische auto’s zodoende voortaan met 100% groene, zelfopgewekte stroom. Cordstrap least de zonnestroominstallatie van Groendus zodat het transportbedrijf vanaf dag één een positief rendement realiseert.

Harold Cornelissen, Maintenance Manager Cordstrap Oostrum: ‘Groendus heeft samen met de leveranciers een kwalitatief hoogwaardige installatie gerealiseerd. Er is voor een nieuw montagesysteem gekozen wat ervoor zorgt dat het regenwater ook in extreme situaties goed weg kan. In de projectfase was er veel aandacht voor een veilige werkomgeving en uitvoering volgens de afgesproken specificaties. Dit resulteert momenteel in een stabiele levering van groene stroom naar onze site en omliggende woningen’.

Mathijs de Graaf, Projectmanager Groendus: ‘Bij het plaatsen van een zonnecentrale komen steeds vaker verschillende externe uitdagingen kijken. Hoewel wij deze graag aangaan, is het toch ook heel fijn als een project soepel verloopt. We zijn blij dat we Cordstrap weer een stukje groener hebben gemaakt. Het is een ambitieuze partij die net als wij gewend zijn om te innoveren. We gaan dan ook graag samen met hen verder op zoek naar wat nog beter kan. Een volgende stap is de verschillende energiestromen binnen het bedrijf inzichtelijk maken. Daarmee kunnen we energieverspilling tegengaan en concrete besparingen realiseren. Op naar 100% schone energie voor Cordstrap.’