Duurzaam energiebedrijf Groendus en fabrikant van bouw- en isolatiemateriaal Xella zijn er, ondanks netcongestie, samen in geslaagd om bijna 1000 zonnepanelen te installeren op de kalkzandsteenfabiek in Koningsbosch (Limburg). Een prettige samenwerking, duidelijke afspraken en slimme energiesturing spelen hierin een cruciale rol. En die samenwerking smaakt naar meer.

Xella heeft de ambitieuze doelstelling om 30% CO2 reductie te bereiken in 2030. Daarom onderzochten zij in 2019 een aantal opties, zoals panelen op daken, op de grond of op open meren. Het dak van kalksteenfabriek de Hazelaar bleek met 3.000M2 de meest gunstige start van de samenwerking. Na strenge selectie is Groendus gevraagd om de zonnestroominstallatie van 984 panelen te plaatsen.

Netcongestie slim omzeilen

Voor dit project moest een behoorlijk obstakel overwonnen worden. De kalksteenfabriek ligt in een gebied dat te kampen heeft met netcongestie. Het net is vol; er mag tot zeker eind 2024, en mogelijk zelfs tot 2028, niet teruggeleverd worden. Veel zonprojectontwikkelaars haken dan snel af. Want zonder teruglevering worden er inkomsten misgelopen die nodig zijn om een positief rendement te realiseren.

De grote drive en flexibiliteit van Xella en Groendus hebben dit project toch mogelijk gemaakt; de oplossing is gevonden in een goede financieringsstructuur en slimme energiesturing. Xella kan door een hoog eigen energieverbruik en de inzet van Groendus Energiesturing het overgrote deel van de opgewekte stroom zelf gebruiken. Door sturingstechniek wordt de capaciteit van de netaansluiting nooit overschreden. Een afgesproken minimale afname verspreidt de risico’s onder de bedrijven en maakt het project haalbaar.

Karthikeyan Devendran is Energy Manager bij Xella en trots op dit project: “Een efficiënte, duurzame en economische bouwsector is direct in het belang van onze klanten. Het nut en de noodzaak van verduurzamen was voor ons nog nooit zo zichtbaar. Door zelf te verduurzamen zetten we onze missie om de bouwwereld gezonder en duurzamer te maken kracht bij en houden we grip op onze eigen bedrijfsprocessen.”

En nu doorpakken

Maar met de afronding van de zonnestroominstallatie is de samenwerking nog niet klaar. Groendus beheert de installatie, en breidt deze in de komende maanden verder uit met laadpalen. Mark Bouwman – Project Developer van Groendus: “De laadpalen gaan we aansturen met ons energiemanagementsysteem, voor optimaal gebruik van de zonnestroom. Ook installeren we zonnepanelen op de daken van het hoofdkantoor en de fabrieken in Vuren en Meppel. Daarnaast is de intentie om op alle Xella locaties in Nederland laadpalen te plaatsen. Met deze stappen kan Xella zelf de stroom opwekken die nodig is om steeds dichterbij hun duurzame doelstelling te komen.”