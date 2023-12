Groendus en LeasePlan Nederland werken al ruim drie jaar samen aan slimme laadoplossingen voor leaserijders. Die samenwerking is nu verlengd voor twee jaar. Een heuglijk feit, dat samenvalt met een andere mooie mijlpaal. De 10.000e laadpaal is deze week geïnstalleerd bij een leaserijder thuis.

LeasePlan Nederland wil het bedrijven zo makkelijk mogelijk maken om hun wagenpark te elektrificeren. Slimme laadoplossingen vormen daarom een belangrijk onderdeel in hun aanbod voor elektrische mobiliteit. Samen met Groendus zette LeasePlan de afgelopen jaren flink in op digitalisering. Resultaat: zowel bedrijven als hun medewerkers krijgen grip op duurzame mobiliteit.

Sturen op voordeel

Groendus installeert voor LeasePlan zowel laadpalen op bedrijfsparkeerplaatsen als bij leaserijders thuis. Inmiddels realiseerden zij samen al 10.000 laadpalen. Via het slimme platform van Groendus beheren klanten van LeasePlan hun elektrische wagenpark met gemak. De slimme software van Groendus maakt het bovendien mogelijk om te laden op de voordeligste momenten. Momenten met veel eigen duurzame opwek bijvoorbeeld. Of momenten met lage energieprijzen.

Pioniers in elektrificatie



Maartje van Tongeren, Director Service Delivery LeasePlan Nederland: “Iedereen ziet dat elektrisch rijden de toekomst heeft. Maar je moet niet vergeten dat deze trend pas 10 jaar geleden is ingezet en sinds 3 of 4 jaar pas echt een vlucht neemt. Het is dus echt nog pionieren om een wagenpark te elektrificeren. Dat hebben we zelf ook ervaren, toen we met alle medewerkers van LeasePlan Nederland volledig op elektrisch rijden overstapten. Groendus is een partner waarmee we schouder aan schouder optrekken in deze reis. Zij hebben, net als wij, innovatie en een goede klantervaring hoog in het vaandel staan. Dat werkt fijn samen én het zorgt ervoor dat wij onze klanten weer optimaal kunnen bedienen.”

Verduurzamingsmix van bedrijven

Dennis Klinker, Groendus Laden: “We hebben ons de afgelopen jaren gefocust op een naadloze klantervaring. Bijvoorbeeld door een online intake te ontwikkelen waarin leaserijders al hun voorkeuren kunnen aangeven voor de installatie thuis. Die positieve klantervaring blijft natuurlijk de aandacht hebben. Maar we gaan verder. We bieden inmiddels slim laden en betalen. Hierbij wordt het laden afgestemd op momenten met lage stroomprijzen en wordt dit automatisch afgerekend met de werkgever. Ook op zakelijke locaties passen we steeds vaker energiesturing toe door onze laadpalen te combineren met andere energie assets. Denk aan zonnepanelen, batterijen of andere energie-intensieve apparatuur. Zo krijgt e-mobility een nog belangrijker aandeel in de verduurzamingsmix voor bedrijven.”